В Умани жестоко избили милиционера

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, 1 сентября в 2.40 в Уманский городской отдел милиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен неизвестен мужчина с черепно-мозговой травмой.

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Позже была установлена личность потерпевшего – им оказался работник милиции, который находился вне службы, без табельного огнестрельного оружия. Мужчина прооперирован, его состояние стабильно тяжелое.

По факту избиения милиционера следственным отделом Уманского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

В избиении милиционера подозревается 46-летний житель Умани. Он задержан, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.