В Донецкой области в результате обстрела боевиков пожилая женщина получила пулевое ранение

14:04, 09 июня 2018
Война
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Полиция открыла производство по предварительной квалификации происшествия / dpchas.com.ua

В Донецкой области в результате обстрела боевиков получила пулевое ранение пожилая женщина.Как сегодня сообщает Торецкое отделение полиции Донецкой области, происшествие произошло вчера в 12.20.

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На момент обстрела жительница с. Железное Торецкого района, 1938 года рождения, находилась в собственном доме. Вследствие попадания пули через окно женщина получила телесные повреждения. Она доставлена в больницу с пулевым ранением лопатки.

Полиция открыла производство по предварительной квалификации происшествия по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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Теги: #Донетчина#боевики обстреливают