В Донецкой области в результате обстрела боевиков пожилая женщина получила пулевое ранение

На момент обстрела жительница с. Железное, 1938 года рождения, находилась в собственном доме. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки.

В Донецкой области в результате обстрела боевиков получила пулевое ранение пожилая женщина.Как сегодня сообщает Торецкое отделение полиции Донецкой области, происшествие произошло вчера в 12.20. Читайте такжеВ Донецкой области сотрудники военной контрразведки задержали шпиона "ДНР" На момент обстрела жительница с. Железное Торецкого района, 1938 года рождения, находилась в собственном доме. Вследствие попадания пули через окно женщина получила телесные повреждения. Она доставлена в больницу с пулевым ранением лопатки. Полиция открыла производство по предварительной квалификации происшествия по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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