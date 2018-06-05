Порошенко поблагодарил Мадрид за расследование участия испанцев на пророссийской стороне в войне на Донбассе

"Эти ультранационалисты прибыли в Украину нелегально, чтобы убивать невинных украинцев", - сказал Порошенко.

Президент Петр Порошенко доволен тем, как Испания расследовала участие своих граждан на пророссийской стороне в войне на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в интервью испанскому изданию «El País», отметив, что говорил об этом на встрече с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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В частности, Порошенко отметил действия испанской стороны по аресту в 2015 году восьмерых испанцев по возвращении с востока Украины, где они воевали на пророссийской стороне.

«Хочу поблагодарить испанское правительство за сотрудничество в этом вопросе. Эти ультранационалисты прибыли в Украину нелегально, чтобы убивать невинных украинцев. Это недопустимо, это является преступлением. Россия отправляет снайперов, которые ежедневно убивают украинцев - как военных, так и гражданских лиц. Неважно, что эти преступники имеют испанский паспорт. Они остаются преступниками. Я очень доволен тем, как испанские власти расследовали это дело», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин сравнил российское вторжение на Донбасс с войной в Чечне.