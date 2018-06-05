«Ведь это реалии сегодняшнего дня», - заявил он.

Президент РФ Владимир Путин сравнил российское вторжение на Донбасс с войной в Чечне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF накануне визита в Австрию.

После высказываний Путина о легитимности «референдума» в Крыму журналист задал вопрос, согласится ли президент РФ на референдум об отделении от России Чечни, Дагестана и Ингушетии.

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На это Путин ответил, что «радикальные элементы «Аль Каиды» и хотели, в принципе, оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Черного до Каспийского моря».

«Не думаю, что Австрия и Европа этому возрадовались бы, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей», - сказал Путин.

«То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Об этом как-то мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня», - добавил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин считает, что федерализация Украины и отказ от НАТО могли бы решить "украинскую проблему".