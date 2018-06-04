В Южном Донецкой области выявлено 360 взрывоопасных предметов - ГСЧС

Спасатели обнаружили 30 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и один ВОГ-25, 15 гранат Ф-1, 10 ракет к РПГ-22 и 304 патрона калибра 7.62 мм.

В поселке Южное Донецкой области специалисты группы пиротехнических работ ГСЧС совместно с группой разминирования Вооруженных сил обнаружили 360 взрывоопасных предметов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, сообщается, что спасатели обнаружили 30 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и один ВОГ-25, 15 гранат Ф-1, 10 ракет к РПГ-22 и 304 патрона калибра 7.62 мм.

Согласно информации ГСЧС, к разминированию привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района "Чагари" в поселке Южное сгорели 9 домов. Во время обстрелов боевики выжигают дома мирных жителей, чтобы вынудить их покинуть поселок.