По центру Донецка всю ночь ездила тяжелая техника - соцсети

09:11, 31 мая 2018
Война
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С чем связаны данные перемещения пока остается загадкой / "Ведомости Донбасса"

Ночь на 31 мая 2018 года для жителей оккупированного Донецка оказалась неспокойной. Особенно для жителей центральных районов. Местные жители слышали, как с периодичностью в 5-10 минут проезжали колоны военной техники.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

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«Что-то всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют», — сообщают местные жители.

«Договорились в Минске об отводе — теперь назад всю технику погнали», — пишут очевидцы в социальных сетях.

«По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверно из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и грады точно рассмотрела», — сообщает дончанка.

С чем связаны данные перемещения пока остается загадкой, но местные жители оккупированного Донецка предполагают, что необходимо ждать обострения ситуации.

«Подписали они в Минске очередные розовые договоренности, а ситуация не изменилась, как обстреливали — так и продолжают обстреливать прифронтовые города. Чует мое сердце, что обостриться ситуации. Моего мужа товарищ военный, так его на казарменный режим в срочном порядке перевели после увольнения», — сообщает жительница Донецка.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия продолжались во всех направлениях.

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Теги: #Донецк#техника