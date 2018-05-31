По центру Донецка всю ночь ездила тяжелая техника - соцсети

Местные жители оккупированного Донецка предполагают, что необходимо ждать обострения ситуации.

Ночь на 31 мая 2018 года для жителей оккупированного Донецка оказалась неспокойной. Особенно для жителей центральных районов. Местные жители слышали, как с периодичностью в 5-10 минут проезжали колоны военной техники.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

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«Что-то всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют», — сообщают местные жители.

«Договорились в Минске об отводе — теперь назад всю технику погнали», — пишут очевидцы в социальных сетях.

«По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверно из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и грады точно рассмотрела», — сообщает дончанка.

С чем связаны данные перемещения пока остается загадкой, но местные жители оккупированного Донецка предполагают, что необходимо ждать обострения ситуации.

«Подписали они в Минске очередные розовые договоренности, а ситуация не изменилась, как обстреливали — так и продолжают обстреливать прифронтовые города. Чует мое сердце, что обостриться ситуации. Моего мужа товарищ военный, так его на казарменный режим в срочном порядке перевели после увольнения», — сообщает жительница Донецка.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия продолжались во всех направлениях.