ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбассе - боевики понесли потери

По данным разведки, 4 боевика были уничтожены и 5 получили ранения.

За прошедшие сутки, 24 мая, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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Российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера утром ними из пушек калибра 152мм и минометов калибра 120 мм обстреляли город Торецк.

В 4:45 противник открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка их 152 мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки.

По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, на Светлодарской дуге украинские военные захватили пулемет Калашникова боевиков.