На Светлодарской дуге украинские военные захватили пулемет Калашникова боевиков (фото)
20:00, 24 мая 2018Война
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На Светлодарской дуге отличились бойцы 25-го батальона 54-й бригады.
Волонтер показал фото захваченного пулемета / фото facebook.com/Юрий Мысягин
Украинские военные захватили на Светлодарской дуге пулемет Калашникова, принадлежавший террористам.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соотвествующее фото.
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По его словам, пока террористы наводили порядок на своей позиции после ответки ВСУ, украинские бойцы проявили военную смекалку:неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова.
"У нас все живы, даже царапин нет. Пулемет находится сейчас в 25 батальоне", - говорится в сообщении волонтера.
Как ранее сообщал Мысягин, на Светлодарской дуге, в районе поселка Троицкое, была уничтожена передовая позиция террористов.
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