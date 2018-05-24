На Светлодарской дуге украинские военные захватили пулемет Калашникова боевиков (фото)

20:00, 24 мая 2018
Война
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Волонтер показал фото захваченного пулемета / фото facebook.com/Юрий Мысягин

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соотвествующее фото.

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По его словам, пока террористы наводили порядок на своей позиции после ответки ВСУ, украинские бойцы проявили военную смекалку:неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова.

"У нас все живы, даже царапин нет. Пулемет находится сейчас в 25 батальоне", - говорится в сообщении волонтера.

Как ранее сообщал Мысягин, на Светлодарской дуге, в районе поселка Троицкое, была уничтожена передовая позиция террористов.

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Теги: #военные#Донбасс#ВСУ#захваченный пулемет