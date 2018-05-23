ОБСЕ зафиксировала за сутки на Донбассе около 218 взрывов

В Донецкой области задокументировано около 200 взрывов, а в Луганской - 18.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 218 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете в период с 19:30 21 мая до 19:30 22 мая, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 200 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 580 взрывов)", - отметили в миссии.

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В частности, в Донецкой области зафиксированы факты нарушения перемирия в районе Донецкой фильтровальной станции, Горловки, Авдеевки, Крутой Балки, Новоселовки и Александровки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако больше взрывов (18 против 15 взрывов)", - добавили в СММ.