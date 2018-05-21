ДРГ террористов атаковала позиции украинских военных на окраине Южного - обе стороны понесли потери

Во время столкновения с диверсантами погибли двое бойцов ООС, четверо ранены.

Пророссийские боевики на Донбассе не прекращают попыток выбить украинских военных из освобожденного недавно населенного пункта Южное.

Сегодня, 21 мая, около 5 утра, на южной окраине Южного была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек, пишет на своей странице в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

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"Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины. В результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти", - говорится в сообщении.

Во время боестолкновения от огня противника погибли двое украинских военных. Один из них – командир противодиверсионной группы Андрей Маслов.

"Осколочные ранения получили 4 военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ООС.

Как сообщал пресс-центр ООС, поздно вечером 20 мая украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков.