Появились подробности уничтожения БМП противника на Донбассе (видео)
В районе проведения операции Объединенных сил бойцами тактической группы "Моспино" и 93-й ОМБр была уничтожена БМП пророссийских террористов.
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Соответствующий ролик был опубликован на странице 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.
"Врачи тактической группы "Моспино" и эксперты по здоровому образу жизни 93-й ОМБр предупреждают: заниматься терроризмом в Украине вредно для здоровья. Даже бронетехника в руках боевиков кончает жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.
В комментариях под видео журналиста Дмитрия Путяты об уничтожении БМП уточняется, что это произошло 19 мая между Докучаевском и Николаевкой.