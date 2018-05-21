Появились подробности уничтожения БМП противника на Донбассе (видео)

После поражения БМП взорвалась, после чего на позициях боевиков начался пожар.

В районе проведения операции Объединенных сил бойцами тактической группы "Моспино" и 93-й ОМБр была уничтожена БМП пророссийских террористов.

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Соответствующий ролик был опубликован на странице 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

"Врачи тактической группы "Моспино" и эксперты по здоровому образу жизни 93-й ОМБр предупреждают: заниматься терроризмом в Украине вредно для здоровья. Даже бронетехника в руках боевиков кончает жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

В комментариях под видео журналиста Дмитрия Путяты об уничтожении БМП уточняется, что это произошло 19 мая между Докучаевском и Николаевкой.