Штаб ООС похвастался, как изменение формата АТО улучшило работу разведки на Донбассе

В штабе рассказали о совершенствовании системы реагирования на ДРГ противника.

Изменение формата операции на Донбассе усовершенствовало систему разведки вдоль линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что ранее на выявление, подтверждение и принятие решения относительно диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника уходило от двух до трех суток. Сейчас это вопрос 1-2 минут, а примером этого есть тестовый режим новейших средств разведки, которые недавно поступили на вооружение подразделений Объединенных сил.

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"Новейшая разведывательно-сигнализационная аппаратура значительно более компактная и более мобильная по сравнению с предыдущими образцами. Отдельно представлено несколько типов беспилотников, которые используются для "доразведки" вражеских целей, так и для переброски датчиков движения к линии соприкосновения, современные средства ночного видения, новейшие системы определения расстояния до цели и ее координаты", - отметили в разведке Объединенных сил.

Также сообщается, что в ближайшее время все разведывательные наблюдательные посты на переднем крае будут оборудованы новыми техническими средствами.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что операция Объединенных сил на Донбассе призвана как можно быстрее вернуть оккупированные районы под контроль украинской власти.