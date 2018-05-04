На территории операции Объединенных сил будут работать мобильные передвижные посты - Князев

Такие передвижные группы позволят улучшить работу по противодействию утечке оружия и взрывчатки на территорию мирных областей.

На территории проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях начнут работу мобильные передвижные посты.

Как сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего визита в Донецкую область.

Согласно информации, это позволит сократить количество стационарных блокпостов и одновременно усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

По словам Князева, с началом Операции объединенных сил полиция меняет формат функционирования блокпостов. Он также отметил, что уже в ближайшее время полиция прифронтовых областей перейдет к более эффективной системе контроля - мобильные передвижные посты. Такие передвижные группы позволят улучшить работу по противодействию утечке оружия и взрывчатки на территорию мирных областей.

«Вы несете самую большую ответственность за утечку оружия, которое преступники вывозят с востока страны. Нужно отойти от тотальной проверки грузов. Нас интересует только наличие запрещенных вещей. Изъятие одной гранаты - спасает несколько жизней », - отметил Князев.

Кроме того, будет перестроена работа дополнительных сил, которые прибывают в указанные регионы.

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В то же время сокращение количества стационарных блокпостов позволит полицейским увеличить присутствие в отдаленных населенных пунктах региона.

«Вопрос полицейского присутствия является весьма актуальным на территории проведения операции Объединенных сил. Группы должны постоянно патрулировать на вверенной территории. Люди должны увидеть полицейских в каждом селе и поселке», - отметил глава полиции.

Также Князев отметил положительный опыт работы полицейских станций, функционирующих в поселках Мироновское и Очеретино, что под Авдеевкой.

«Мы готовы поддержать полицию Донецкой и Луганской областей, и везде, где есть необходимость полицейского присутствия, открывать полицейские станции. И такие станции должны быть максимально приближены к населенным пунктам на линии разграничения», - заявил он.