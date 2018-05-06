На Донбассе военные взяли в плен боевика

Боевика трижды осуждали за совершение преступлений, в местах ограничения свободы провел не один год.

В субботу, 5 мая, во время рейда на Донбассе украинские военнослужащие захватили пророссийского боевика с личным оружием.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Александр Петрук на брифинге, видео которого обнародовано на странице ООС в Facebook.

"Его личность очень четко характеризует состав российско-террористических войск. В составе группировки противника боевик проходил службу с 2016 года. До этого трижды был осужден за совершение преступлений, в местах лишения свободы провел не один год", - рассказал он.

Читайте такжеВ районе проведения ООС обнаружен российский огнемет "Шмель"

Ранее стало известно, что на Луганщине украинские военнослужащие взяли в плен боевика.