На Донбассе военные взяли в плен боевика

17:48, 06 мая 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Александр Петрук на брифинге, видео которого обнародовано на странице ООС в Facebook.

"Его личность очень четко характеризует состав российско-террористических войск. В составе группировки противника боевик проходил службу с 2016 года. До этого трижды был осужден за совершение преступлений, в местах лишения свободы провел не один год", - рассказал он.

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Ранее стало известно, что на Луганщине украинские военнослужащие взяли в плен боевика.

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Теги: #боевики#плен#Донбас