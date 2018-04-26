Волонтер сообщил о крупных потерях и уничтоженной технике террористов на Светлодарской дуге
08:49, 26 апреля 2018Война
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Все постоянные и каждодневные провокации террористов и обстрелы позиций украинских военных из запрещенного вооружения выходят большими потерями живой силы и техники у боевиков, отметил волонтер.
Иллюстрация REUTERS
За последние 1,5 месяца враг понес значительные потери на Светлодарской дуге. Это говорит о том, что ВСУ умеют точно работать в ответ.
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Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, полностью уничтожены и выведены из строя по 2 БМП террористов; уничтожены 2 грузовика "УРАЛ" и военный тягач.
"Передовая позиция "Фурункул" уничтожена и требует восстановления. Живая сила — десятки погибших и раненых", - говорится в его сообщении.
Ранее Мысягин сообщал, что из-за постоянных провокаций со стороны противника на Светлодарской дуге была проведена операция по принуждению противника к соблюдению договоренностей о перемирие.
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