Волонтер сообщил о крупных потерях и уничтоженной технике террористов на Светлодарской дуге

08:49, 26 апреля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, полностью уничтожены и выведены из строя по 2 БМП террористов; уничтожены 2 грузовика "УРАЛ" и военный тягач.

"Передовая позиция "Фурункул" уничтожена и требует восстановления. Живая сила — десятки погибших и раненых", - говорится в его сообщении.

Ранее Мысягин сообщал, что из-за постоянных провокаций со стороны противника на Светлодарской дуге была проведена операция по принуждению противника к соблюдению договоренностей о перемирие.

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Теги: #ВСУ#террористы#Светлодарская дуга#потери