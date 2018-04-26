Волонтер сообщил о крупных потерях и уничтоженной технике террористов на Светлодарской дуге

Все постоянные и каждодневные провокации террористов и обстрелы позиций украинских военных из запрещенного вооружения выходят большими потерями живой силы и техники у боевиков, отметил волонтер.

За последние 1,5 месяца враг понес значительные потери на Светлодарской дуге. Это говорит о том, что ВСУ умеют точно работать в ответ.

Читайте такжеНа Светлодарской дуге уничтожена позиция боевиков "Фурункул", террористы понесли потери - волонтер

Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, полностью уничтожены и выведены из строя по 2 БМП террористов; уничтожены 2 грузовика "УРАЛ" и военный тягач.

"Передовая позиция "Фурункул" уничтожена и требует восстановления. Живая сила — десятки погибших и раненых", - говорится в его сообщении.

Ранее Мысягин сообщал, что из-за постоянных провокаций со стороны противника на Светлодарской дуге была проведена операция по принуждению противника к соблюдению договоренностей о перемирие.