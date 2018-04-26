Обострение в АТО: 76 обстрелов, 11 военных ранены

Восемь украинских военных получили ранения. Еще трое военнослужащих получили боевые травмирования.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Вследствие вражеского огня восемь украинских военных получили ранения. Еще трое военнослужащих получили боевые травмирования.

"В частности, на Луганском направлении из реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял укрепления вблизи Новолуганского. Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122-мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружение БМП – под Луганским и Новгородским, 122-мм артиллерию – в районе Зайцево, а 120 и 82 мм минометы – неподалеку Троицкого. Кроме этого, по оборонцях Новозвановки огонь велся из 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкою – из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия – в районе Малиново", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны военные возле Верхнеторецкого, Шахты «Бутовка», Водяного и Гнутово.

"Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки из вооружения БМП – под Талаковкою, Богдановкой и вблизи Шахты «Бутовка», из гранатометов – возле Каменки, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песок, а из стрелкового оружия – по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово – враг применил противотанковый ракетный комплекс", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».