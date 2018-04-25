Боевики обстреляли позиции сил АТО из "Града" и минометов

Ночь была тяжелой для наших защитников. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня и активно вели обстрелы из минометов.

За эти сутки боевики на Донбассе уже 12 раз обстреляли позиции сил АТО, применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута.

«С полуночи, по состоянию на 9 часов утра, со стороны боевиков оккупационных администраций зафиксировано 12 прицельных обстрелов. Ночь была тяжелой для наших защитников. Оккупанты использовали реактивные системы залпового огня и активно вели обстрелы из минометов", - отметил он.

Так, по данным Минобороны, на Луганском направлении с полуночи было зафиксировано 2 прицельных обстрела. Ночью защитников Новоселовки обстреливали из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.

Утром защитников Новолуганского обстреляли из РСЗО.

«По информации на настоящее время, речь идет о боевой машине БМ-21 "Град". Противник выпустил 12 реактивных снарядов", - сказал Праута и добавил, что враг здесь также применил минометы калибра 120 мм и гранатометы.

«На Донецком напрямую с полуночи зафиксировано 10 прицельных обстрелов. Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики обстреливали оборонительные позиции украинских военнослужащих в районе Верхнеторецкого, Водяного, шахты «Бутовка» и Авдеевки», - сказал спикер.

Также, по его словам, провокационные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел в сторону защитников Широкино, Авдеевки и Гнутово.

«Так, с полуночи и по состоянию на 9 утра сегодня боевики выпустили по украинским военнослужащим 12 снарядов из РСЗО и около 80 мин из минометов калибров 120 и 82 мм», - отметил Праута.