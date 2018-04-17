Штаб АТО прокомментировал "обстрел" района Луганска, куда террористы согнали технику к 9 мая

Штаб АТО подчеркнул, что украинские военные продолжают соблюдать "Минск" по всей линии разграничения сторон и не поддаются на провокации врага.

В штабе АТО опровергли информацию о якобы обстрелах украинскими военными района Луганска, где проводились мероприятия по подготовке техники террористов к параду.

Это является очередной неудачной попыткой боевиков скомпрометировать силы АТО и скрыть от своих кураторов собственную несостоятельность и истинные причины инцидента, отметили в Facebook штаба.

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"По данным разведки штаба АТО, в указанном районе сосредоточения военной техники, которую еще несколько дней назад фиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ, произошло возгорание автомобиля, от которого пожар перекинулся на остальные техники. Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами, которые и сдетонировали в результате пожара", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по инсайдерской информации из штаба 2 армейского корпуса российско-оккупационных войск, вражеская разведка не фиксировала передвижения артиллерийских подразделений сил АТО в указанный период. Также не фиксировали передвижения украинских подразделений накануне инцидента и представители ОБСЕ.

Как сообщали СМИ, 17 апреля ночью в районе аэродрома временно оккупированного Луганска, куда боевики согнали военную технику для проведения парада 9 мая, были слышны взрывы.