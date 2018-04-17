В оккупированном Луганске, куда боевики согнали технику к 9 мая, произошли взрывы

Некоторые местные жители считают, что террористы специально нагнетают ситуацию.

Cегодня ночью в районе аэродрома временно оккупированного Луганска, куда боевики согнали военную технику для проведения парада 9 мая, были слышны взрывы.

Об этом сообщили LIGA.net несколько источников в городе.

"Около 02:00 сильно бахало, около 10 взрывов, окна в доме дрожали", - отметил луганчанин Андрей.

По его словам, звуки взрывов слышали также в центре и восточных кварталах города. По предварительной информации, пострадавших нет.

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"Они (боевики, - Ред.), как всегда обвинят украинских военных в обстреле, сделают нужную "картинку", все уже здесь с этого просто ржут", - добавил другой собеседник.

Он уточнил, что после заявлений о введении миротворцев террористы и российские пропагандисты в городе специально нагнетают ситуацию и пугают якобы "наступлением ВСУ".

На сайте боевиков сообщается, что четыре единицы военной техники, которые должны были участвовать в Параде Победы 9 мая, были повреждены.

Как сообщали в ОБСЕ, на окраине оккупированного Луганска боевики "ЛНР" выстроили танки, гаубицы, РСЗО и БТРы.