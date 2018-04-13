"Разоренная резервация": журналист рассказал, как "ДНР" уничтожает металлургию Донбасса

"ДНРовские" управленцы портят и сжигают оборудование стоимостью в миллионы долларов, отметил журналист.

Последствия аварии на Енакиевском металлургическом заводе и ситуация в донецкой металлургии в целом на сегодняшний день печальны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Денис Казанский, ссылаясь на источник во "Внешторгсервисе".

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"Нормальные работники разбежались. Гениальные "ДНРовские" управленцы портят и сжигают оборудование стоимостью в миллионы долларов. Нормально руководить заводами теперь некому. Иностранные спецы в обезьянник не поедут, а оставшиеся местные просто не способны организовать процесс", - отмечает он.

По словам журналиста, ситуация продолжает развиваться по абхазскому варианту.

"ФСБшники, нажимавшие спусковой крючок войны, свое заработали и уехали в Россию. А глупым теткам и мужичкам, блокировавшим армейские колонны, теперь жить в разоренной резервации", - подытожил журналист.

Ранее появилось видео с разграбленной боевиками шахты в оккупированном Первомайске Луганской области. Его показал журналист Денис Казанский. "Житель Первомайска снял на видео разоренную "освободителями" местную шахту. Все разграблено, оборудование распилено и вывезено на металл. Печальная картина тотальной разрухи. Предупреждали, что будет Абхазия - так и получилось", - говорилось в его сообщении.