"Печальная картина тотальной разрухи": журналист показал разграбленную боевиками шахту на Донбассе (видео)
На записи можно увидеть, что на шахте в Первомайске все разграблено.
Появилось видео с разграбленной боевиками шахты в оккупированном Первомайске Луганской области.
Запись снял местный житель, а журналист Денис Казанский показал ее на своем YouTube-канале.
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"Житель Первомайска снял на видео разоренную "освободителями" местную шахту. Все разграблено, оборудование распилено и вывезено на металл. Печальная картина тотальной разрухи. Предупреждали, что будет Абхазия - так и получилось", - написал Казанский на своей странице в Twittter.
Ранее в сети появились фотографии автовокзала "Западный" в Донецке, полностью уничтоженного в результате обстрелов боевиков.