Сутки в АТО: боевики 35 раз открывали огонь, трое украинских военных ранены

07:30, 10 апреля 2018
Война
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Украинских военных обстреливали на донецком и луганском направлениях / Министерство обороны Украины

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Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы, пулеметы и вооружение БМП возле Широкино, Лебединского, Водяного, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного, Авдеевки, Гнутово, Первомайского, Невельского, Песок, Павлополя, шахты "Бутовка" и Пищевика.

На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Светлодарска, Катериновки и Луганского, говорится в сообщении.

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