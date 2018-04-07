С начала суток боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе (видео)

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

С начала суток 7 апреля боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе осуществили 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск и в дальнейшем не соблюдается. С начала суток противник осуществил 17 обстрелов украинских опорных пунктов", - говорится в сообщении.

Так, на Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли укрепления сил АТО вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово.

Кроме того, оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс в районе Талаковки, а неподалеку от Широкино, Славного и Павлополь - вели снайперский огонь. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополя.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.

Вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранение.