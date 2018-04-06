Боевики за сутки 27 раз нарушили "пасхальное" перемирие на Донбассе, били из тяжелых минометов
07:30, 06 апреля 2018Война
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Оккупанты применяли гранатометы, минометы и пулеметы по всей линии разграничения.
За сутки ни один боец ВСУ не погиб / Министерство обороны Украины
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз открывали огонь на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал. Об этом утром 6 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.
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Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы и минометы возле Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецка, Авдеевки, Павлополя, шахты "Бутовка", Авдеевки, Невельского, Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.
На луганском направлении оккупанты применяли пулеметы в районе Троицкого, Новозвановки и Луганского, говорится в сообщении.
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