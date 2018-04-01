С начала суток боевики 14 раз нарушили перемирие - штаб

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

С начала суток российско-оккупационные войска 14 раз нарушили договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 1 апреля 2018 года.

На Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты из запрещенных 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления сил АТО неподалёку от Луганского.

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На Донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты открывали огонь по украинским опорным пунктам в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - неоднократно вблизи Водяного. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие террористы применили в районе Павлополя, также там велся снайперский огонь.

Кроме этого, из стрелкового оружия были обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного.

«Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками», - сообщили в штабе.