Южнодонбасский водопровод снова попал под обстрел
22:26, 11 марта 2018Война
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В результате обстрела поврежден трансформатор на насосной станции водопровода
Поврежденный напорный трубопровод, иллюстративное изображение / фото voda.dn.ua
Южнодонбасский водопровод снова попал под обстрел.
Об этом га своем сайте сообщает коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».
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«Сегодня ночью насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова оказалась в зоне обстрелов. В результате боевых действий поврежден трансформатор 35 кВ ввода №1. В настоящее время электроснабжение насосной станции осуществляется от ввода №2 (без резерва)», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Южнодонбасский водопровод неоднократно прекращал работу из-за обстрелов.
Водопровод обеспечивает водой три фильтровальные станции: Карловскую (село Карловка), Великоанадольскую (город Волноваха) и Старокрымскую (город Мариуполь).
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