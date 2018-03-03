Украинский кризис в основном забыт миром - чиновник ООН

Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи, отметила Мюллер.

«Этот кризис разгорелся на дворе Европы, но он в основном забыт миром». Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на Востоке Украины.

Читайте такжеВ Украине 4,4 миллиона человек являются пострадавшими от войны на Донбассе - ООН

«Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающих миллионы людей», - добавила Мюллер, передает Голос Америки.

Она отметила, что количество человеческих жертв вооруженного конфликта на Востоке Украины - угнетающее. В частности, более 2 530 гражданских лиц погибло и 9 000 получили ранения. В результате военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

«Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая неспособность положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 млн украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания», - отметила она.

Несмотря на боевые действия, мины и взрывоопасные остатки уже забрали сотни жизней. Восточная Украина быстро становится «одной из самых заминированных территорий в мире». Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии на десятилетия», - отметила Мюллер. Во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую составили мины, особенно вдоль «контактной линии», включая пропускные пункты.

Каждый месяц через 457-километровую «контактную линию» проходит миллион людей. Тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным выплатам и рынкам.

В декабре прошлого года гуманитарные организации в Украине консолидировали комплексный и приоритетный план по гуманитарной помощи в размере $187 млн, который предусматривает обеспечение необходимой помощью и защитой уязвимых украинцев в течение 2018 года.

«Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи», - подчеркнула Мюллер.

Согласно оценке на 2018 год, потребность во всех секторах продолжает расти, в частности, в районах, неконтролируемых правительством и вдоль контактной линии». Урсула Мюллер призвал де-факто власти способствовать восстановлению деятельности всех гуманитарных организаций. Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через «линию разграничения».