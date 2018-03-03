Украинский кризис в основном забыт миром - чиновник ООН

19:36, 03 марта 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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«Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающих миллионы людей», - добавила Мюллер, передает Голос Америки.

Она отметила, что количество человеческих жертв вооруженного конфликта на Востоке Украины - угнетающее. В частности, более 2 530 гражданских лиц погибло и 9 000 получили ранения. В результате военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

«Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая неспособность положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 млн украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания», - отметила она.

Несмотря на боевые действия, мины и взрывоопасные остатки уже забрали сотни жизней. Восточная Украина быстро становится «одной из самых заминированных территорий в мире». Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии на десятилетия», - отметила Мюллер. Во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую составили мины, особенно вдоль «контактной линии», включая пропускные пункты.

Каждый месяц через 457-километровую «контактную линию» проходит миллион людей. Тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным выплатам и рынкам.

В декабре прошлого года гуманитарные организации в Украине консолидировали комплексный и приоритетный план по гуманитарной помощи в размере $187 млн, который предусматривает обеспечение необходимой помощью и защитой уязвимых украинцев в течение 2018 года.

«Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи», - подчеркнула Мюллер.

Согласно оценке на 2018 год, потребность во всех секторах продолжает расти, в частности, в районах, неконтролируемых правительством и вдоль контактной линии». Урсула Мюллер призвал де-факто власти способствовать восстановлению деятельности всех гуманитарных организаций. Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через «линию разграничения».

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Теги: #АТО#Донбасс#война