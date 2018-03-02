Среди боевиков стремительно распространяются инфекционные болезни – штаб АТО

Сейчас в медицинской помощи нуждаются более трех десятков участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Эпидемия кори угрожает временно захваченным районам Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, российские оккупационные администрации РФ прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск.

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«Через лояльные к идее «русского мира» СМИ кремлевские наемники время от времени распространяют заведомо ложные новости вроде: «тысячи граждан из подконтрольных украинскому правительству территорий воспользовались медицинскими услугами «республиканских эскулапов». На самом деле ситуация с оказанием медицинских услуг на оккупированных территориях является критической», – говорится в сообщении.

По информации разведки штаба АТО, командования так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывают факты заболевания личного состава корью.

На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков «ихтамнетов» так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК, уточнили в штабе.

«Несмотря на то, что разнообразные инфекционные болезни распространяются среди «боєвого братства» с геометрической прогрессией, можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии», – предполагают в штабе АТО.