На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб военный, еще двое ранены

В целом, за прошедшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

В течение минувших суток в районе проведения АТО наблюдается дальнейшая активность российско-оккупационных войск. Вследствие вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. В целом, за прошедшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

"На Луганском направлении, агрессор вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружение БМП враг применил недалеко от Богдановки.

Ранее сообщалось, что боевики прицельно обстреливают военных из гранатометов и минометов.