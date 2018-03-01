Сутки в АТО: боевики прицельно обстреливают военных из гранатометов и минометов

В целом, за прошедшие сутки, агрессор произвел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

В течение минувших суток российско-оккупационные войска продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников из гранатометов и минометов.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, в целом, за прошедшие сутки, агрессор произвел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен.

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"На Луганском направлении враг вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитникам Луганского, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – нарушал перемирие у Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелкового оружия противник применил неподалеку Крымского", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов попали позиции вблизи Павлополя, что на Приазовье.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики минами обстреляли Луганское.