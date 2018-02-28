На Донбассе боевики минами обстреляли Луганское, ранен военный

В течение минувших суток боевики применили минометы, запрещенные Минскими договоренностями, не только по позициям военных, но и по населенному пункту.

На Донбассе боевики в вечернее время выпустили по меньшей мере полтора десятка мин калибра 120 и 82-мм по населенному пункту Луганское, ранен военный.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. Поскольку обстрел произошел в темное время суток, последствия причиненного ущерба пока неизвестны. Сейчас военнослужащие Вооруженных Сил Украины выясняют есть ли разрушения зданий и жертвы среди гражданского населения.

В целом, за прошедшие сутки, агрессор произвел 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. В течение минувших суток боевики применили минометы, запрещенные Минскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту.

Читайте такжеБоевики спрятали на Донбассе по меньшей мере 46 танков - ОБСЕ

"На Луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге. В этом районе российско-оккупационные войска более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям возле Светлодарска и выпустили более 200 мин разных калибров. 120-мм минометы захватчики применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку от Новоалександровки – обстреливали наши позиции из минометов калибра 82-мм и гранатометов", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы.