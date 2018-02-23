Волонтер озвучил главную цель России по Украине

Интересный для РФ вариант — расшатывание нашей страны невоенными и военными методами, считает волонтер Гай.

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай заявил, что главная цель Российской Федерации — оставить Украину под своим контролем.

Донбасс — это инструмент для России, способ дестабилизации ситуации внутри государства, рассказал активист на чате в "Главреде".

Читайте также"Были не готовы стрелять во врага": генерал рассказал о моральном состоянии армии в начале войны с Россией"Интересный для РФ вариант — это расшатывание Украины невоенными и военными методами, приведение в Украине к власти пророссийских сил, пусть даже под видом патриотических, и кардинального разворота Украины в сторону политического союза с РФ с последующим лишением ее независимости", — отметил он.

Как сообщал УНИАН, Служба беспеки Украины фиксирует активизацию спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в стране и дискредитации Украины перед мировым сообществом.