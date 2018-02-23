План "Дестабилизация": в феврале СБУ зафиксировала 12 российских провокаций

Спецслужбы пытались разжечь межнациональную вражду путем провокаций на Закарпатье и Буковине.

Служба беспеки Украины фиксирует активизацию спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в стране и дискредитации Украины перед мировым сообществом.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, только в феврале было зафиксировано 12 таких провокаций, среди которых поджог общества венгерской культуры в Закарпатье. Также с целью розжига межнациональной вражды, по информации Службы, российские спецслужбы планировали организовать в Ужгороде фейковое мероприятие.

Читайте такжеОфис союза венгров в Ужгороде подожгли праворадикальные сторонники политики Путина из ЕС - Москаль«Мы получили информацию, что Россия заказала проведение подрывной информационной акции под видом публичных слушаний на тему: «Соблюдение национально-культурных прав венгров Закарпатья в контексте ст. 7 Закона Украины «Об образовании». Во время мероприятия должны были прозвучать призывы относительно предоставления автономии венграм Закарпатья из-за якобы притеснений украинской власти. Пропагандистские сюжеты и новости заказчики планировали широко осветить в российских СМИ и активно распространить в Интернете. Сотрудники СБУ задокументировали, что координатором акции выступила представительница известной общественной организации, а непосредственным исполнителем ‒ председатель благотворительного фонда из Киева», ‒ сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Кроме того, СБУ задокументовали, что гражданин РФ Давид Пономарев, известный подготовкой терактов в Николаеве в 2015 году, снова пытался организовать диверсии в Николаеве и Ужгороде.

«Оперативники СБ Украины предупредили организацию Пономаревым еще более дерзких провокаций в Черновицкой области. Исполнителям, личности которых установлены Службой, перечислили из России авансовый платеж за поджог двух румынских школ на Буковине», - говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе оккупанты продолжают наращивать масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий, в частности, среди местных жителей активно распространяют недостоверную информацию о наступательных действия сил АТО в марте.