Был сильно пьян: появились подробности убийства военным сослуживца на Донбассе

В момент совершения преступления военный был пьян, отметил военный прокурор сил АТО.

Военная прокуратура сил АТО намерена в понедельник сообщить о подозрении в совершении умышленного убийства военнослужащему, застрелившему сослуживца в Марьинке.

Об этом заявил военный прокурор сил АТО Олег Цицак, передает "112 Украина".

"Из показаний свидетеля мы узнали, что он был непосредственно очевидцем данного происшествия, и военнослужащий выстрелил в другого военнослужащего. Военнослужащий, который, вероятно, стрелял, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому какие-то объяснения услышать от него вчера мы не имели возможности и права. Он свою причастность к данному преступлению отрицает, хотя у нас достаточно объективных данных, чтобы объявить сегодня подозрение данному военнослужащему. Он опровергает свое участие и объясняет немножко другую картину, в интересах следствия я это озвучивать не буду", - пояснил прокурор.

Читайте такжеХотели поджечь и взорвать: подробности убийства морпехов сослуживцами под ШирокиноПо его словам, прокуратура уже сегодня готова задержать стрелка. По факту преступления проводится расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Отметим, в штабе АТО заявляют, что украинский военный застрелил сослуживца по неосторожности.

Ранее СМИ сообщали, что между двумя военнослужащими части А-0409 (30-я отдельная механизированная бригада) в Марьинке возникла ссора, во время которой один из них взял автомат Калашникова и застрелил другого. Что стало поводом для конфликта, пока устанавливается. Стрелявший военнослужащий задержан.