Есть ли жизнь на Марсе. 10 причин срочно собрать чемоданы в египетский Марса-Алам

Побег от локдауна, холодов и унылой серости карантинного марта в теплую солнечную Африку – отличный способ не только сберечь (и даже укрепить) свои нервы и здоровье, но и возможность обогатиться потрясающими впечатлениями. УНИАН наведался в популярный у европейских туристов египетский курорт – Марса-Алам.

Сбежать от весеннего уныния, холодной погоды, мрачной коронавирусной статистики, которой ежедневно усугубляют сезонную депрессию СМИ, в климатический рай к волшебному теплому морю – что может быть лучше? С такими мыслями УНИАН и отправился в путешествие в солнечный уютный Египет. Самая южная курортная часть этой страны – регион Марса-Алам (или, как его называют бывалые путешественники, Марс) – это 150 километров потрясающих пляжей, великолепные коралловые рифы, радующие туриста своей необычайно пестрой подводной жизнью, невероятная пустыня с изумительным ночным звёздным небом (кстати, ее бескрайние холмы и песчаные дюны здесь действительно какие-то неземные, марсианские) – то, что нужно для утомленного холодной зимой украинца.

Марса-Алам – это курортная зона, преимущественно ориентирующаяся на европейских туристов, по этой причине радующая европейским уровнем сервиса и нетипичными для, к примеру, шумного Шарм-эль-Шейха, покоем и тишиной. Украинцам там очень рады, а русские в Египет еще до ковида перестали массово летать (сейчас их там совсем нет) – это все, согласитесь, в наше время не может не радовать.

Персонал в отелях и на пляжах приветствует гостей правильной фразой: «Слава Україні!», а прощается вежливым «Гарного дня!» без акцента. В общем, нормальные такие себе афробандеровцы.

Сразу оговоримся, что, в отличие от других южных стран, исследованных УНИАН минувшей зимой, в Египте вопрос соблюдения карантинных мер и личной безопасности в большей степени ложиться на самого отдыхающего: хотя повсюду развешаны предупреждения о необходимости носить маски, а персонал их дисциплинированно надевает и щедро подсыпает пачки с ними в каждый номер гостиницы ежедневно, подавляющее большинство туристов пренебрегают этими правилами – и в отелях, и на улице, и даже в местных аптеках. Больше всех, по нашим наблюдениям, отрываются от здравого смысла и мер предосторожности (на свой страх и риск) польские туристы – видимо, на родине из-за жестких и продолжительных карантинных мер они совсем одичали.

Они же, поляки, отчасти пытаются компенсировать отсутствие россиян в Египте, отважно сражаясь с содержимым баров all inclusive. В этом деле соседям помогают храбрые чехи, однако, представители обеих этих замечательных наций совсем не умеют кричать «ТАГИИИЛ!!!» и, поэтому, не доставляют особых неудобств. Кроме того, западные славяне – отличные собеседники у бассейна на тему альтернативных имен президента одной северной страны (придуманных украинскими футбольными болельщиками), в общем – чувствуешь себя, как в южном Львове.

Добраться до Египта из Украины нынче совсем не сложно, стандартные требования – отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, образцы для которого взяты не более, чем за 72 часа до прилёта в страну, - и дело в шляпе. Особенно радует, что до 30 апреля въездные визы для путешественников из Украины Египет сделал бесплатными – не нужно стоять в очереди за ними в аэропорту и платить 25 долларов.

По случаю такой коллекции «бонусов» УНИАН поехал в Марса-Алам с инспекцией и нашёл 10 железобетонных поводов для того, чтобы обязательно успеть насладиться этим курортом в текущем сезоне.

Повод первый. Прекрасная погода и пляжи

Весна в Египте – с точки зрения климата, идеальный период. Днем – до +26, солнце, при разумном подходе к отдыху и использовании солнцезащитных кремов, дает хороший загар – но не ожог, а ночью – приятная прохлада, порядка 19 градусов.

Пляжи Марса-Алама – песчаные, чистые и с удобным заходом в воду, при этом, до нормальной глубины не нужно идти по 100-300 метров. Вода в море сейчас – порядка 25 градусов, что позволяет находится в ней долго. А сроки пребывания в морской стихии – немаловажны: практически каждый отель региона расположен возле одного из многочисленных коралловых рифов, благодаря которым красноморские курорты Египта и стали настоящей Меккой любителей снорклинга и дайвинга.

Повод второй. Подводный мир

Заповедные коралловые рифы Египта – это невероятный, дивный подводный мир, населённый пестрыми рыбками всех цветов радуги и оттенков, сами кораллы – причудливых форм и цветов – нечто совершенно неземное! По этой причине морские купания в Марса-Аламе – вызывают ассоциации с погружением в аквариум.

…И по этой же причине морские ванны здесь противопоказаны без маски с трубкой. Зашел в воду, опустил в нее лицо – и любуешься игривыми разноцветными рыбешками, которые с любопытством изучают пришедшего в их мир человека. Это вызовет улыбку на лице даже у самого хмурого ныряльщика!

Если подводной живности непосредственно на отельном пляже окажется недостаточно, можно взять тур на небольшом боте, кои в огромном количестве отправляются из Порта-Галеб (доставка туристов в порт из отеля и обратно входит в стоимость тура) по бухтам и рифам, населенным многочисленными яркими рыбками, огромными морскими черепахами и игривыми дельфинами. Суденышки есть нескольких типов и размеров, основные категории – для дайверов, погружающихся с аквалангом, и для всех остальных.

Небольшие туристические боты оборудованы огромным иллюминаторами в корпусе ниже ватерлинии – таким образом, в самых оживленных подводных местах можно сидеть внутри судна ниже уровня воды и изучать подводный мир, оставаясь сухим.

Однако, если захочется в воду – вас снабдят маской, трубкой и ластами и проведут часовую снорклинг-экскурсию, во время которой вы сможете полюбоваться и даже пообщаться с диковинным подводным населением – 80-летней черепахой и ее многочисленными пестрыми друзьями-рыбками, скатами и моллюсками.

После потрясающей океанографической прогулки для возбужденных и очарованных подводным миром туристов сервируют вкусный ужин – тут же, на боте, в лучах заката.

Повод третий. Морская корова

Самым необычным и редким представителем водного мира, с которым можно познакомится на таком мини-турне, является морская корова – дюгонь. Этот милый диковинный зверь, в настоящий момент относящийся к вымирающим видам, являющийся млекопитающим, напоминает огромную полутонную рыбу с носом, похожим на небольшой хобот, достигает в длину 3-4 метров. Большую часть своей жизни дюгонь мирно пасется на глубине около 10 метров, пожирая водоросли, и периодически выныривает, чтобы подышать. Экипажи ботов крайне ответственно относятся к задаче выполнения условий, прописанных в рекламном проспекте тура – раз там написано дюгонь, значит, будет туристам дюгонь. Мы около 40 минут кружили по небольшой бухте у кораллового рифа, пока не встретили ту самую морскую корову – коих на весь Египет сохранилось меньше дюжины.

Животное оказалось совершенно безмятежным и флегматичным. Ни наш кораблик, ни сами ныряльщики его совершенно не взволновали.

Причина четвертая. Пустыня

Между пляжным отдыхом и алкозаплывами в бассейнах стоит сделать перерыв для того, чтоб прокатится в пустыню – в конце концов, не так часто у жителя Бердичева или Тернополя выпадает такая возможность. В пустыню везут на сафари-джипе – если попросить водителя, то – на большой скорости, с веселыми прыжками автомобиля и пассажиров в нем на разного рода ухабах и барханах.

Пустыня радует потрясающими масштабами и безграничным пространством, полным воздуха и свободы. Что весьма удобно: весной даже в пустыне еще не жарко, так что исследовать ее можно с комфортом.

Помимо пеших прогулок и поездки в авто, в самой пустыне – в одном из туристических «оазисов» – можно покататься на верблюдах.

Однако, так как УНИАН – против порабощения животных, то мы выбрали в качестве развлечения гонки по пустыне на квадроциклах. Перед поездкой туристов защищают от песка и пыли, закутывая головы в арафатки – из-за чего группы искателей приключений становятся немного похожими на каких-нибудь джихадистов.

Ралли по пустыне приводит квадрорайдеров к закрытому заповедному пляжу – где нет туристов, нельзя купаться, и природа предоставлена самая себе. Берег усеян гигантскими ракушками и кусками кораллов, песок – мальдивской белизны. Здесь определенно стоит подышать свежим воздухом.

Причина пятая. Звездное небо

В стандартную программу визита в пустыню входит, после заезда на квадроциклах, ужин посреди вечных песков и танцы дервишей. Дервиши, конечно, заслуживают внимания, однако, когда к нам с компаньонами, разнося чай по завершении вечерней трапезы подошел наш гид Мустафа и уточнил, может ли он еще что-нибудь для нас сделать (имея в виду чай или кофе), я сказал:

- Несомненно. Еще одну поездку на квадроциклах в пустыню организовать – звезды сейчас больно яркие.

Вокруг, меж тем, царила кромешная тьма южной ночи, и только наш небольшой туристический оазис заливал окрестные пески электрическим светом.

Мустафа удивился, и переспросил, готовы ли мы ради небесных светил пропустить танцы мужчин в юбках. Некоторые девушки из нашей группы смущенно посетовали, что отправляться ночью в пустыню за рулем им немного страшно. Я хитро подмигнул вопросительно посмотревшему на меня гиду.

- Вы сможете сесть на квадроцикл с кем-то, сзади, - обходительно улыбнувшись, нашелся Мустафа.

…Распределив за своими умеренно мужественными спинами прекрасных дам (ко мне примкнула замечательная Марина), мы оседлали наших железных коней и отправились в ночь.

Ночная пустыня – это место силы и волшебства. Миллиарды звезд, которые прекрасно видны в условиях полного отсутствия искусственного освещения будто сами складываются в созвездия, полная тишина – лишь шорох песка под ногами – не влюбиться в desert night могут лишь люди, лишенные чувств (но и это неточно).

Причина шестая. Преломить хлеб с бедуинами

Те, кому доводилось бывать в Африке или Азии, хорошо знают, что пустыня – не бывает необитаемой. Помимо миллиардов различных животных, в пустыне живут и люди – ведущие, как правило, кочевой образ жизни. В одно из таких поселений, базирующееся на стоянке, освоенной бедуинами около 3 веков назад, мы и заехали по дороге.

Технически, бедуины – кочевой народ, который стоит лагерем на одном месте не более нескольких лет, не пользуется благами цивилизации вроде автотранспорта, мобильной связи или электричества, не обзаводится паспортами и прочими документами.

Собственно, во время чаепития в просторном гостевом шалаше молодой парень-бедуин и убеждал нас именно в этом: дескать, читать и писать он не умеет, электрики у них в лагере нет, коронавируса – тоже, машина одна есть – но на экстренные случаи, и так далее.

Однако от пристального взора туристов не смогла укрыться электрощитовая в центре лагеря.

- Ну, электричество как бы бывает, но сейчас наш генератор сломался, - пряча глаза, ответил юный кочевник.

- Ну, а мобильную связь в пустыню провели ради верблюдов? - усмехнулся я. Юноша сделал вид, что не знает, что такое мобильная связь.

Еще больше вопросов о любви современных бедуинов к благам цивилизации у нас возникло, когда две бедуинки – молодая женщина и совсем юная девочка – испекли для нас бедуинский кукурузный хлеб в каменном очаге под небольшим шалашом. Качеству идеального шеллакового маникюра бедуинш позавидовали даже опытные инста-блоггерши из нашего отряда. Однако кочевницы сделали вид, что не понимают просьбы: «Дайте номер вашего мастера!».

…Впрочем, если рассматривать курортных египетских бедуинов как милый аттракцион с претензией на аутентичность, то полчасика пути уделить им стоит: чай и хлеб здесь действительно необычные, а сам по себе лагерь – фактически, живой музей под открытым небом.

Причина седьмая. Сервис и отели

Отели в Марса-Аламе – это чудесные прибрежные зеленые оазисы, ярко контрастирующие с окружающей монументальностью пустыни. Пальмы, зеленая травка, красивые невысокие корпуса, распорядок дня, при котором завтрак начинается почти с рассветом, а вечерняя дискотека – максимум до 22-х – Марса-Аламский формат идеально подходит для семейного отдыха, смертельно уставших от домашней суеты людей и дайверов, которым важен глубокий здоровый сон и ранние подъемы для утренних погружений. Дайв-центрами, СПА и детскими клубами оснащен, наверное, каждый отель побережья.

Нас приютил Hilton Nubian, уютная гостиница в живописной бухте Абу Даббаб с невероятным коралловым рифом и идеальным песчаным пляжем, до которого добраться было не так уж и легко ввиду наличия 5 бассейнов прямо у входов в номера (коварной особенностью которых является наличие бара посреди каждого водоема), а также – нескольких вкусных ресторанов.

В принципе, в урезанном формате все типичные для Северной Африки развлечения здесь можно попробовать, не выходя за территорию – и прогуляться на верблюдах/квадроциклах по пляжу, и совершить погружение с аквалангом на местном рифе, и покупаться с коралловыми рыбками – если сил активничать совсем не осталось, отель может обеспечить неплохой пассивный отдых с минимальными усилиями и впечатляющими фото.

Особенно нас порадовало радушие персонала и безупречное обслуживание – как ни как, курорт рассчитан на требовательных туристов из ЕС, выбить чаевые из которых – нетривиальная задача даже для арабского бармена.

За пару долларов на смятой постели горничные (кстати, все поголовно – мужчины) радуют посетителей разнообразными «скульптурами» животных из подушек и полотенец, а официанты совершенно безвозмездно срывают с клумбы и дарят симпатичным посетительницам цветы.

Повод восьмой. Между делом посмотреть Хургаду

Если вам не доводилось бывать в этом легендарном египетском курорте, имейте в виду – от Марса-Алама сюда – рукой подать, порядка 2-3 часов на авто (в зависимости от конкретного размещения на «Марсе»).

В Хургаду можно съездить, чтобы скупиться на местных рынках, полюбоваться местной мариной с белоснежными яхтами и сфотографировать величественную мечеть Эль-Мина.

Кстати, изучая 40-метровые минареты Эль-Мины, небезынтересным будет иметь в виду, что Хургада – самый христианский город Египта, здесь проживает наибольший во всей стране процент христиан-коптов. Свой город, в общем.

Как ни странно, многие туристы специально ездят в Хургаду не столько с целью полюбоваться этим необычным восточным городом, сколько с намерением закупиться в местных аптеках. Существует целая религия, заповеди которой гласят, что, так как в Египте якобы практикуется смертная казнь за подделку лекарств, местные таблетки, пилюли и порошки – особенно целебны и эффективны. Не беремся судить справедливость этого утверждения, но очереди украинских покупателей в местных фармациях – непреложный факт. УНИАН на всякий случай поинтересовался, нет ли в ассортименте противоковидной вакцины от Пфайзер, на что был получен ответ: «Pfizer? Yes! We have the best Viagra!».

Повод девятый. Съесть верблюда

На променаде марины Хургады некоторые рестораны предлагают отведать верблюжатину. Если вы не вегетарианец, то стейк из молодого (поверим официанту на слово) верблюда вам вполне подойдет. Мясо очень сочное, по вкусу напоминает говядину, но куда более жирное – как свинина, и с крупными волокнами.

Повод Х. Мало народу [пока что]

Это – бесспорный аргумент. Отели Египта, благодаря глобальному карантину, загружены едва ли на две трети, а то и меньше, на пляжах свободно, русских, напомним, нет совсем – оттого шезлонги грязными полотенцами и бары обрюзгшими телами с утра никто не занимает, в ресторанах нет очередей за едой, а прогулочные кораблики отправляются в рейс почти пустыми – как эксклюзивные яхты, арендованные только для вас (тихих чехов и скромных поляков соседями по путешествию для украинских экстравертов считать нет смысла).

В общем, уровень эксклюзивности нынче – максимальный. И, пока в наших широтах свирепствуют холода и ковид – самое время наведаться в недорогой и полупустой Марс на Земле.

…С минувшей субботы в Марса-Алам из Киева открылся регулярный прямой рейс SkyUp – летают по воскресеньям и четвергам. В другие дни до Марса-Алама добраться можно из аэропорта Хургады.

Михаил Ганницкий, фото автора

Редакция благодарит за помощь в организации поездки туроператора Join Up! и авиакомпанию SkyUp

