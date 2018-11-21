М1 Music Awards, Kazka и Тилль Линдеманн: самые громкие концерты декабря в Киеве

Декабрь станет весьма насыщенным месяцем для всех столичных меломанов. Нас ждет церемония награждения M1 Music Awards, концерт немецкого рокера Тилля Линдеманна и украинской фолк-группы Kazka.

Декабрь станет весьма насыщенным месяцем для всех столичных меломанов, ведь начало зимы порадует киевлян множеством ярких музыкальных событий. Так, уже в первый день месяца состоится, наверное, самое грандиозное музыкальное событие для всех ценителей украинской музыки - церемония награждения M1 Music Awards.

M1 MUSIC AWARDS. 4 SEASONS

1 декабря

"М1 Music Awards" - это музыкальная премия, которая определяет лучших артистов шоу-бизнесовой индустрии Украины. Церемония награждения сопровождается грандиозным шоу с участием топовых исполнителей.

В этом году в церемонии примут участие Тина Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA и Александр Пономарев и группа "Антитела".

Тилль Линдеманн

1 декабря

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн едет в Киев. Солист культовой немецкой рок-группы Rammstein выступит с концертом в Киеве 1 декабря в клубе “Atlas” со своим авторским проектом Lindemann. Также эпатажный музыкант представит свой поэтический сборник Messer.

Скриптонит

1 декабря

1 декабря в этом году оказалось датой, богатой на интересные концерты. Своим приездом киевлян порадует и казахстанский рэпер Скриптонит, давно полюбившийся украинской публике. Скриптонита называют Kendrick Lamar-ом русскоязычного хип-хопа. Он давно стал его лицом, идеально воплотив присущие ему черты: злость, грубый звук и аутентичность.

ONUKA

7 декабря

Интерактивный музыкальный проект ONUKA давно покорил сердца не только украинских слушателей, но и прочно обосновался в зарубежных чартах. 7 декабря группа представит новый альбом MOZAЇKA, в который вошли 10 треков: Vsesvit, Golos, Animal, Strum, Xto, Arka, Guns Don't Shoot, Alone, All Friends, Vatra.

Kazka

12 декабря

Группа Kazka - это новое слово в украинской этно-музыке. Поистине мировую славу коллективу принес хит "Плакала", аудио которой собрало в YouTube 73 миллиона просмотров, а клип, который вышел лишь в конце сентября - 52 миллиона. Кроме того, песня попала в топ-10 мирового чарта - это первый случай в истории украинской музыки.

Lords of the Sound. GRAND CHRISTMAS

С 28 декабря

Ну а еще одним немаловажным музыкальным событием декабря станет выступление оркестра Lords of the Sound и приглашенных гостей. Исполнители подарят слушателям живое звучание европейских рождественских хитов и саундтреков к любимым новогодним фильмам, а также украинских народных колядок и щедривок от Волынского хора. Сплетение европейских традиций и красоты украинской культуры подарит слушателям поистине грандиозное звучание.

Как сообщал УНИАН, в Киеве выступил легендарный Стинг. Британец пел с ямайским вокалистом Шегги.