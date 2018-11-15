В Киеве выступил легендарный Стинг (видео)

Стинг дважды выходил на бис на концерте в Киеве.

В киевском Дворце спорта Стинг дал концерт. Британец пел с ямайским вокалистом Шеги.

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Артисты прилетели в Киев в день концерта, а уже сегодня после обеда уезжают из Украины, говорится в сюжете ТСН.

Билеты на шоу стоили от двух до десяти тысяч гривень. Публика аплодировала и не отпускала певца со сцены. Сначала Стинг и Шеги исполнили свои новые композиции.

Ранее СМИ сообщали, что самый дешевый билет на концерт Стинга стоил 1790 гривень еще полгода назад, а сейчас цены стартовали от 2500 гривень. Лучшие места стоили 9900 гривень.