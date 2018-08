Планы на выходные 18-19 августа: фестиваль у моря, скандинавская магия и чествование Тараса Шевченко

Koktebel Jazz Festival 2018 (16-19 августа, Одесская область)

Пожалуй, главное событие предстоящих выходных на этой неделе пройдет не в столице, а под Одессой. Ведь начиная с четверга, 16 августа, на территории пляжа у базы отдыха «Чайка» в курортном городке Черноморск в Одесской области состоится Koktebel Jazz Festival – один из старейших и самых стабильных из существующих в Украине музыкальных фестивалей. Вот уже 16-й год этот фестиваль собирает джазовых и не только музыкантов со всего мира, а также дает путь в большой мир молодым музыкантам, для которых здесь действует отдельная сцена. И это несмотря на то, что после аннексии Крыма ему пришлось перебраться с полуострова на материк.

В 2018 году хедлайнерами Koktebel Jazz Festival станут давние любимцы украинской публики - культовый британский трип-хоп коллектив Morcheeba. Впервые в Украине выступит британка Martina Topley Bird, чей гипнотический вокал можно было услышать на первых альбомах гуру трип-хопа Tricky, а также в песнях Massive Attack, Gorillaz, The Prodigy, Diplo и других. Кроме того, посетителей фестиваля будут радовать яркие литовские электронщики Beissoul & Einius, легенды ямайского рэгги Inner Circle, шведский ню-джаз проект Koop Oscar Orchestra и многие другие.

В день открытия, 16 августа, на фестивале пройдет Украинский день, в рамках которого на Nu Jazz Stage выступят Dakh Daughters, Onuka, Олег Скрипка с оркестром НАОНИ и другие.

Всего же на Koktebel Jazz Festival 2018 выступят около 50 зарубежных и украинских исполнителей, известных и начинающих, среди которых Yuko, Alina Pash, Very The Jerry, Laura Marti, Love & Joy, Laud, DZ’OB и многие другие.

Помимо музыкальной программы гостей фестиваля ждет ряд других мероприятий, среди которых платформа Artishock, где будут представлены все направления современного искусства, детская программа для маленьких гостей KJF, а для поклонников и профессионалов современных технологий пройдет серьезная IT-конференция.

Стоимость абонемента на фестиваль составляет 1490 грн, на отдельные дни – от 180 грн до 690 грн, в зависимости от дня. Также можно приобрести место в кемпинге за 485 грн. Старт фестиваля 16 августа в 12:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Jazz Arsenal - Sinne Eeg Quartet (17 августа, Киев)

Вечер пятницы в Киеве можно посвятить легкому джазу на уютной летней площадке Мыстецкого Арсенала, ведь концерты в рамках Jazz Arsenal этим летом уже успели завоевать любовь украинской публики.

На этот раз на сцене выступят гости из Дании, совместно с украинскими музыкантами, - Sinne Eeg Quartet во главе с чувственной вокалисткой Синнэ Эг. Колоритный вокал этой исполнительницы пропитан нотками скандинавской меланхолии, что придает ее композициям особую мягкую таинственность.

Оставаясь верной джазовым традициям, Синне Эг с удивительной чуткостью и техникой неустанно совершенствуется в своем творчестве. Ее манера исполнения пересекается с наследием Нэнси Уилсон, Бетти Картер и Сары Воган, но насквозь пронизана неповторимой скандинавской прохладой. Своими изысканными живыми выступлениями она уже покорила Японию, Китай и Европу. И теперь, вместе со своим квартетом, она впервые выступит в Киеве.

Стоимость билета на концерт от 350 грн. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кицюня в Диком театре (17 августа, Киев)

Эпатажный Дикий театр вновь готовится поражать столичную публику. На этот раз гостей ждет спектакль Кицюня, презентация которого состоялась в театре весной этого года.

Авторы Кицюни характеризируют спектакль как «очень черная комедия», а в его основу легла пьеса «Лейтенант с острова Инишмор» британско-ирландского режиссера и драматурга Мартина Макдонаха, создателя таких нашумевших фильмов, как Залечь на дно в Брюгге, Семь психопатов и Три билборда на границе Эббинга, Миссури.

Режиссером украинской интерпретации британской пьесы стал Максим Голенко, известный по таким постановкам Дикого театра, как Афродизиак, Вий 2.0. и Виталик.

Стоимость билетов от 100 до 500 грн. Начало в 20:00, действуют возрастные ограничения 21+. Спектакль покажут на Сцене 6 по улице Васильковская, 1. Подробнее можно узнать по ссылке.

К слову, если в пятницу вам окажется мало Дикого театра, 19 и 20 августа можно посетить еще один его спектакль – Галка Моталко, который проводится на территории действующего спортивного лицея, Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.

Как говорится в аннотации, Галка Моталко - это вымышленная история из невыдуманного интерната. «Начало 90-х, вот-вот развалится Союз, а с Галкой произошло чудо. Ученица провинциальной школы проходит отбор в спортивный интернат Олимпийского резерва в Киеве. Здесь днем ​​и ночью готовят лучших спортсменов, чтобы демонстрировать силу и мощь на соревнованиях и олимпиадах. Здесь всех готовят к взрослой жизни», - говорится в описании к спектаклю. Автор пьесы Наталья Ворожбит в свое время сама какое-то время училась в этом учреждении. При этом, помимо рассказа о ежедневных усердных тренировках, авторы также поднимают целый ряд проблем, с которыми сталкиваются девочки-спортсменки - педофилия, оскорбления и принуждения.

Интересно, что участие в спектакле, помимо актеров Дикого театра, принимают спортсмены и директор учреждения Алексей Семенюшко. Режиссер спектакля - Анна Александрович.

Стоимость билетов на спектакль 200 грн. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Белые Ночи. Forest (17-18 августа, Киев)

Предстоящие выходные готовят киевлянам и гостям города вторую в этом году двухдневную вечеринку из серии Белые ночи, на этот раз под названием Forest. Традиционно мероприятие с танцами нон-стоп состоится на территории арт-завода Платворма по улице Беломорская, 1.

Главное музыкальное событие от команды Ulichnaya eda 17-18 августа закрывает летний музыкальный сезон, и эти дни арт-завод Платформа планирует прожить по привычному для Белых ночей принципу «Ночь ярче дня».

Фестиваль объединит более 100 артистов из разных музыкальных направлений - от disco до drum&bass, будет включать в себя пять танцполов, световое шоу, яркие фотозоны, тонны метафана, сотни киловатт звука, а также фуд-корты с едой и напитками на любой вкус.

В частности, в рамках фестиваля состоится живое выступление итальянской электронно-танцевальной группа Planet Funk, получившей общеевропейское признание в начале 2000-х годов благодаря своему хиту Inside All The People. Также свою live-программу на сцене Белых ночей представит украинский электро-рок/инди-поп проект The Maneken, основанный в 2007 году музыкантом и продюсером Евгением Филатовым, также известным как композитор и саундпродюсер групп ONUKA та The Elephants.

Кроме того, свою музыку посетителям фестиваля представят такие проекты, как Lutique, Electrolla, Banned Society, iPunkz, The Elephants, Morphom & Kovalsky и многие другие.

Стоимость билетов на один день 450 грн, на два – 650 грн. Старт в 20:00 17 августа, окончание – в 8:00 19 августа. Подробнее можно узнать по ссылке.

Грандиозное открытие H&M в Украине (18 августа, Киев)

В субботу, 18 августа, в столичном торговом центре Lavina Mall состоится долгожданное открытие первого украинского магазина крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой, аксессуарами и товарами для дома H&M.

В этот день поклонников этой популярной европейской марки будут ждать выступления группы Brunettes Shoot Blondes, ди-джеев, особые шопинг-предложения, сюрпризы и розыгрыши подарочных сертификатов на покупки в H&M. Так, первому человеку в очереди обещают сертификат сумму 10 000 грн, второму - на 3 000 грн, третьему - на 2 000 гривен, следующие тысяча человек получат по одному подарочному сертификату на 200 грн. Кроме того, все покупатели в день открытия получат возможность воспользоваться скидкой -15% на все товары.

Вход на мероприятие свободный. Выступление Brunettes Shoot Blondes запланировано на 11:00, а торжественное открытие дверей магазина – на 12:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Projector Creative Picnic (18 августа, Киев)

Также субботний выходной можно провести на необычном пикнике по улице Набережно-Рыбальская в Киеве, где соберутся молодые специалисты, работающие в различных современных направлениях бизнеса: дизайнеры, художники, иллюстраторы, каллиграфы, маркетологи, разработчики, арт-директора, копирайтеры, менеджеры проектов, архитекторы, урбан дизайнеры, мультипликаторы, режиссеры, креативные директора, писатели, журналисты, операторы и другие.

Гостям мероприятия обещают целый день развлечений, отдыха, образования и общения в дружеской атмосфере с единомышленниками и признанными мастерами своего дела, а также игры, ворк-шопы, панельные дискуссии, стильную музыку, фуд-корты, детскую зону, клубы по интересам, арт-перформансы и многое другое.

В частности, своими мыслями и опытом с посетителями поделятся бизнесмен, писатель, меценат, основатель фонда Жизнелюб Гарик Корогодский, режиссер, фотограф, инициатор создания серии муралов в Киеве Geo Leros, галерист, куратор художественного фестиваля Kyiv Art Week Евгений Березницкий, основатель радио Аристократы Ярослав Лодыгин, преподавательница Kyiv School of Economics, основательница книжного клуба Kyiv Bookworms Club Татьяна Лукинюк...

Стоимость участия в пикнике в предпродаже 200 грн, в день ивента – 300 грн. Время проведения мероприятия 10:00-22:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Фестиваль автомобильных субкультур Корч фест (18 августа, Киев)

Кроме того, в субботу на территории столичного Ледового дворца (станция метро Ипподром) пройдет фестиваль-выставка представителей автомобильных субкультур: боевой классики, лоурайдеров, ресто-автомобилей, дрифт-культуры и других.

Организаторы мероприятия ставят перед собой цель собрать на одной локации людей, которым скучно ездить на обычных машинах, в крови которых кипит жажда скорости и эмоций, людей, которые вкладывают душу и сердце в свои автомобили и превращают их в произведения инженерного искусства, а также тех, кто просто любит любоваться красивыми машинами.

Помимо, собственно, автомобильной программы (выставка, заезды автомобилей и дрифт-такси для желающих получить острые ощущения) гостей ждет музыкальная программа, развлечения, фуд-корт, зона с кальянами, зона для отдыха, оборудованная зона для детей с аниматорами и прочее.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 9:00, окончание 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Оркестр НАОНИ. Лучшие мировые хиты (18 августа, Киев)

Также в субботу вечером столичный клуб Roof по улице Сечевых Стрельцов, 37-41 приглашает на свою живописную крышу всех ценителей настоящей музыки - полюбоваться фантастическим закатом солнца под аккомпанемент уникального оркестра НАОНИ.

На этот раз известный на весь мир Национальный академический оркестр народных инструментов, который уже полстолетия популяризирует украинскую музыку, представит публике свое видение лучших мировых хитов.

В своем творчестве НАОНИ объединяют бережное отношение к национальному наследию Украины и авторские композиции, близкие современной аудитории. Их отличают колоритная традиция всех регионов страны, тщательно продуманные обработки и смелые аранжировки. Каждый исполнитель коллектива является настоящим профессионалом, владеющим несколькими музыкальными инструментами. Всего НАОНИ используют в своих выступлениях более 60 видов уникальных народных инструментов со всех уголков Украины.

Стоимость билетов на концерт от 300 грн. Начало в 19:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Концерт Kiasmos (18 августа, Киев)

В субботу, 18 августа, в столичном клубе Bel étage по улице Шота Руставели, 16а искушенную украинскую публику будет гипнотизировать космический исландско-фарерский электронный дуэт Kiasmos. Коллектив привезет в Киев смесь неоклассики, IDM, minimal techno и ambient. Дуэт считается одним из лучших электронных проектов европейской сцены современности.

Музыка Kiasmos и визуальная часть их концертных выступлений пропитана настоящим скандинавским духом с северным сиянием, фьордами и туманностями. В прошлом году они произвели настоящий фурор своим dj-сетом на столичном фестивале Hedonism, теперь же Kiasmos привезут в Киев полноценное живое выступление.

Стоимость билетов на концерт от 850 грн. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Вечеринка After-Hedonism (18 августа, Киев)

18 августа на территории Южного берега Киева на Трухановом острове отгремит финальное событие в рамках самого уютного фестиваля столицы Hedonism Festival 2018 - вечеринка After-Hedonism.

Хэдлайнером выступит группа ГШ / Glintshake, которая как раз успешно отыграла не нескольких европейских фестивалях. Группа создаюет свободную неочевидную поп-музыку, где буквально до абсурда доведены зарисовки о жизни со множеством иррациональных музыкальных решений и большой долей импровизации. Звук ГШ – очищенный до костей инструментарий классического панка, где все украшательства сведены к острым углам и атональным соло.

В лайнапе также заявлены инструментальная психоделик-джаз группа Atomic Simao, Vlad Fisun & Nick Shostov (turntables + sax&flute set), а также молодая пост-панк группа Small Depo.

Стоимость билетов на вечеринку 200 грн. Начало в 14:00, а окончание аж в 6:00 следующего дня. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Концерт Украинская песня (18 августа, Львов)

Если же в ближайшую субботу вы окажетесь во Львове, то почему бы не посетить сборный концерт Ukrainian Song Project при участии известных современных украинских исполнителей различных музыкальных жанров, который состоится на стадионе Арена-Львов.

Концерт Украинская песня проводится уже третий раз накануне Дня независимости Украины. В 2018 году за один вечер посетителям обещают выступления 27 исполнителей (17 известных украинских групп плюс 10 финалистов проекта – молодых украинских исполнителей). В частности, в этот день на сцене выступят такие исполнители, как ВВ, O.Torvald, Pianoboy, Alyosha, MELOVIN, DILEMMA, Kadnay, Tayanna, Ivan NAVI и другие.

Организаторы также обещают выступление «звездных иностранных гостей» украинского происхождения.

Стоимость билетов на концерт от 250 до 750 грн. Начало в 18:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Ше.Fest 2018 (18-19 августа, Черкасская область)

В ближайшие выходные на родине одного из самых знаковых украинских писателей Тараса Шевченко – селе Моринцы в 100 километрах от Черкасс – состоится пятый по счету всеукраинский благотворительный фестиваль имени Тараса Шевченко Ше.Fest (Ше-Фест).

Нынешний Ше.Fest пройдет под лозунгом «Талант быть свободным». Организаторы считают, что Шевченко обладал уникальным даром: быть свободным несмотря на непростую жизненную историю. В основу Ше.Fest 2018 ляжет цитата Тараса Шевченко: «І возвеличимо на диво, І розум наш, і наш язик...».

Неизменная цель мероприятия – преодолеть стереотипы, отбросить все штампы и открыть нового Шевченко - молодого, привлекательного, современного. Посетителям предлагают постичь Тараса-поэта, Тараса-художника и Тараса-борца, а также пропустить через себя историю его жизни. Организаторы надеются, что в Моринцах каждый сможет найти ответ на вопрос о том, каким именно Шевченко должно быть для нас сегодняшних.

В течении двух дней для посетителей фестиваля будут работать несколько локаций. В субботу на главной музыкальной сцене фестиваля выступят такие украинские группы, как Mysterya, Go-A, Ангажемент на вівторок и Тінь Сонця, а в воскресенье – MniShek, Колір Ночі, ВІЙ и Нумер 482. Помимо музыки, в программе пятого Ше.Fest: экскурсии, мастер-классы по хенд-мейду, книжная ярмарка, выставка народных мастеров и художников, а также литературные чтения при участии таких украинских писателей и поэтов, как Сашко Лирник, Василий Шкляр и другие.

При этом организовываются трансферы из Киева в Моринцы, на которые заранее можно записаться на сайте фестиваля. Кроме того, все желающие смогут переночевать на территории палаточного городка в Моринцах.

К слову, в 100 километрах от Моринцев находится город Канев, в четырех километрах от которого расположен Шевченковский национальный заповедник с музеем в честь выдающегося украинского поэта. Так что, если будет позволять время и возможность, можно будет наведаться еще и сюда, чтобы окончательно погрузиться в мир Тараса Шевченко.

Вход на фестиваль бесплатный. Начало 18 августа с 12:00, первые выступления музыкантов запланированы на 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Насыщенных вам выходных!

Марина Григоренко