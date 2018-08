Планы на выходные 11-12 августа: фанк от благородных певиц на ЮБК, хип-хоп на Платформе и drum-n-bass в Яблочном саду

Фанк на Пляже - Клуб благородных певиц (10 августа, Киев)

В пятницу вечером Клуб благородных певиц приглашает киевлян и гостей города на встречу в формате Live Show на пляже Южный Берег Киева (Труханов остров), чтобы окунуться в стихию музыки в стиле funk, soul, R&B и от души потанцевать в декорациях, созданных самой природой.

Музыкальными гостьями певицы и радиоведущей Марьяны Головко, чье шоу Клуб благородных певиц о творчестве уникальных вокалисток разных жанров уже четыре года выходит на радио Аристократы, в этот вечер станут ее коллеги по цеху Vera Kekelia и Марта Адамчук. В своих уникальных интерпретациях они исполнят песни Aretha Franklin, Chaka Khan, Betty Davis, Fergie, Janelle Monea и других, а также свои авторские композиции.

Ну, а специально приглашенный стейдж-бэнд сыграет на вечеринке культовые фанковые композиции от 70-х вплоть до самых актуальных современных хитов, под которые можно будет потанцевать от души.

Стоимость билетов на мероприятие 400 грн. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Хаус-вечеринка L8 ParkxFrench (10 августа, Киев)

В ночь с пятницы на субботу в столичном клубе L8 Park на Парковой дороге, 16а зажжет представитель французской хаус-сцены Janeret. Один из ключевых артистов, выпускающихся на лейблах Yoyaku и Joule Imprint, сумел создать свой собственный стиль, благодаря чему быстро получил признание среди публики всемирно известных клубов и фестивалей (в том числе знаменитых вечеринок на острове Ибица). После летнего тура по Северной Америке Janeret снова возвращается в Европу, и впервые подарит свой сет киевской публике.

Также в эту ночь атмосферу будет задавать еще один представитель французской электронной сцены - признанный мастер диджеинга FNK. Независимо от того, играет ли он детроитский хаус или немецкое техно, каждый из его сетов - это уникальное творение, созданное безупречной техникой смешивания. Он регулярно играет в главных клубах своего родного города Бордо, а также периодически навещает публику Парижа и разных городов Бельгии, Испании, Люксембурга и Великобритании.

Компанию французским мастерам составят их украинские коллеги - Dim.One, Max Owl и Zaicev.

Стоимость входа на вечеринку до полуночи 250 грн, после полуночи – 350 грн. Начало мероприятия в 23:00, финиш – в 7:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Вечеринка JustHer (10 августа, Одесса)

Если же в ближайшую пятницу вас занесет в Одессу, то в местном Mantra Beach Club на пляже Аркадия выступит британка Клэр Спунер, также известная под псевдонимом Just Her. В своем творчестве она сочетает фирменные мелодии от deep house до techno с чувственным вокалом.

До того, как стать влиятельным музыкантом и продюсером, вырасти в сольного исполнителя и крупного игрока на сцене electronic music, девушка взбиралась на вершину андеграундной музыкальной сцены в составе дуэта Him_Self_Her.

Ее дебютный альбом Flatline вышел в 2015 году и поднял новую волну в мире андеграунд-электроники, а трек Follow You Down, записанный с ее собственным вокалом, быстро стал одним из самых продаваемых релизов 2017 года. Также ее треки не раз попадали в тематические чарты.

Параллельно Just Her создала собственный бренд Constant Circles - уникальную концепцию, сочетающую музыку и современное визуальное искусство, с успешными вечеринками лейбла по всей Великобритании и Европе. Шоу Just Her проходят с переполненными музыкальными площадками, начиная от Южной Африки и Ливана, заканчивая клубами в пригороде Лондона. И, вот, теперь она добралась до Киева.

Также в рамках вечеринки выступят электронные проекты Votuma, 8 Kays и Zadiraka.

Билеты от 150 грн, начало вечеринки в 22:00 и до 6:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

КиноНочь Comics MovieNight 2.0 (10 августа, Харьков)

Для тех, кто не может представить свою жизнь без комиксов и, по счастливому стечению обстоятельств, в пятницу, 10 августа, окажется в Харькове, есть отличная возможность погрузиться в мир кино по мотивам любимых графических романов. Ведь с эту ночь в местном MovieNigh клубе состоится киномарафон из трех супергеройских фильмов.

В частности, зрителям на большом экране покажут фильм «Железный человек» (2008) с Робертом Дауни-младшим и Гвинет Пелтроу в главных ролях, положивший начало целой серии супергеройских фильмов от вселенной Marvel о миллиардере и изобретателе Тони Старке.

Продолжит ночную кинопрограмму фильм от конкурирующей с Marvel киновселенной DC «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012). Это завершающая часть трилогии о супергерое Бэтмене с Кристианом Бэйлом в главной роли и Томом Харди в роли главного злодея. Режиссером картины выступил британский режиссер Кристофер Нолан, известный своим умением создавать особую мрачную атмосферу.

Завершит супергеройский марафон в Харькове фильм от вселенной Marvel «Люди Х: Дни минувшего будущего» (2014) со звездным актерским составом и полным набором любимых героев серии комиксов о Людях Икс: Хью Джекман в роли Росомахи, Джеймс Макэвой и Патрик Стюарт в роли Профессора Икс, Майкл Фассбендер и Иэн Маккеллен в роли Магнето, Дженнифер Лоуренс в роли Мистик, Хэлли Берри в роли Шторм и многими другими.

Стоимость билета на киномарафон 200 грн. Старт в 23:59, окончание – в 7:30. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Вечеринка Рэп Шмэп Йо Кураж Базар (11-12 августа, Киев)

На выходных 11-12 августа арт-завод Платформа (улица Беломорская, 1а) приглашает всех желающих окунуться в атмосферу хип-хоп-культуры на очередном тематическом Кураж Базаре. Гостей вечеринки ждут танцевальные батлы, граффити на всех возможных плоскостях, традиционная барахолка на 360 продавцов, различные фотозоны, уличное искусство, тюнингованные автомобили, инклюзивная детская зона «Диснейленд» для юных хип-хоперов, баскетбольная площадка и, конечно, фуд-корты с едой и напитками на любой вкус.

Музыкальную хип-хоп атмосферу на Зеленой сцене «Платформы» будут задавать в субботу Vnuk, Sasha Tumko, Anta, Slef, Timo, XL de Luxe, Лигалайз и Senorita, а в воскресенье - Savethetuna, Speedy, Drum&Tuba Band, Timo, Kyivstoner и Next.

Кроме того, на DJ Place для гостей вечеринки в субботу с 12:00 сыграют Cosswek, Alex Deepflow, MONSTO и Sempai, а в воскресенье - Slava Bondar, Dmitry Dir, Kirill Vasilev и Pantileev.

Вход на мероприятие - 100 грн, 30 грн из которых пойдут на благотворительность. Билет можно купить на месте. Для именинников, беременных, детей до 12 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью, участников АТО и всех, кто выше 1 м 90 см, вход бесплатный. Старт в субботу в 11:00, финиш – в воскресенье в 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Концерт-вечеринка Счастливые Люди (11 августа, Киев)

В субботу, 11 июля, в столичном баре Склад (Бессарабская площадь, 2) состоится концерт музыкального проекта Счастливые Люди, созданного поэтом Денисом Ржавским. Кроме него на данный момент в состав группы входят вокалистки Настя Стеблич и Тома Рыбка, а также саунд-продюсер Алексей Gorchitza.

Идея проекта возникла у Дениса Ржавского в 2016 году во время длительного путешествия по 26 странам мира. Большую часть этой поездки он провел в Санта-Монике, штат Калифорния. Именно там, на балконе квартиры, которая раньше принадлежала Брюсу Ли, он написал многие тексты песен из репертуара Счастливых Людей.

Впервые группа выступила в Киеве летом 2017 года, и сразу же необычный музыкальный проект пришелся по душе столичной публике, а также получил несколько приглашений от иностранных организаторов. Уже в сентябре 2017 года вышел дебютный сингл проекта Соленая карамель, куда так же вошли треки Благая весть и Silicon Valley - визитная карточка Счастливых Людей.

В своем творчестве группа не боится экспериментировать и идти на радикальные шаги, при этом не редко вдохновляясь культурой 80-х и поэзией Михаила Бродского.

Вход свободный, но столики лучше забронировать заранее. Начало мероприятия в 22:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Праздник Нептуна и Дня молодежи в Феофании (12 августа, Киев)

В воскресенье на территории парка Феофания состоится одновременное празднование Дня Нептуна и Международного дня молодежи, который ежегодно отмечается 12 августа.

Водное представление Праздник Нептуна, или же Церемония пересечения линии, берет основы от традиции моряков при прохождении экватора. Со времен хождения парусных судов исторически сложилось, что из-за постоянного штиля в экваториальной зоне Атлантики парусники были вынуждены долго ожидать попутного ветра. Чтобы найти развлечение для экипажа, на кораблях начали праздновать праздник Нептуна.

По традиции, всем, кто впервые пересекает линию экватора по морю, необходимо было пройти обряд посвящения. Новичок должен был предстать перед Нептуном и его свитой, в которую чаще всего входили черти (иногда заменяются пиратами), русалка (обычно мужчина), брадобрей (часто с топором - бреет лезвием топора), врач (его принято играть не судовому врачу), звездочет и другие. Во время посвящения новичка брили, «лечили», нарекали новым именем, после чего он должен был пройти целый ряд костюмированных ритуалов.

В наши дни День Нептуна стал популярным развлечением для жителей городов и туристов в летний сезон. Обычно такой праздник проводится беспорядочно, заключается в обливании водой, бросании друг друга в воду и театральным представлением с участием морских богов и их свиты.

В Киеве праздник Нептуна 2018 решили устроить на территории Парка «Феофания» в Международный день молодежи. 12 августа с 15:00 детей и взрослых здесь ждет развлекательная программа: встреча с Нептуном и Русалочками, пенная вечеринка, шоу мыльных пузырей, дискотека под открытым небом и многое другое.

При этом организаторы мероприятия подчеркивают, что употребление алкогольных напитков на территории парка запрещено, так как праздник ориентирован на семейный отдых с детьми.

Стоимость входа в парк для взрослых составляет 30 грн, дети до 7 лет бесплатно, для школьников, студентов и ряда других категорий граждан действуют скидки. Доехать до парка можно на маршрутках 458 и 444 от ВДНХ.

Начало мероприятия в 15:00 и до 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

ExhibitiononScreen: Винсент Ван Гог - Новый взгляд (12 августа, Киев)

Британский Совет в Украине и арт-Объединение CoolConnections продолжают серию показов Exhibition on Screen, призванных познакомить украинского зрителя с шедеврами мирового изобразительного искусства, уникальными коллекциями лучших музеев мира и творчеством легендарных художников.

На этот раз в кинотеатре Киев (улица Большая Васильковская, 19) покажут картину Винсент Ван Гог - Новый взгляд о творчестве знаменитого нидерландского художника, одного из лучших импрессионистов мира.

Снятый в сотрудничестве с кураторами Музея Ван Гога в Амстердаме к 125-летию со дня смерти художника, полуторачасовой фильм заново представит публике богатейшую коллекцию работ признанного гения, хранящуюся в музее, предложит различные интерпретации его творчества от ведущих искусствоведов мира, а также расскажет о новейших исследованиях творчества великого живописца.

И хотя творчество Ван Гога хорошо изучено и любой почитатель импрессионистов знает его трагическую историю, авторам фильма удается раскрыть неизвестные ранее детали создания знаменитых полотен, погрузив зрителя в бурлящую жизнь живописцев второй половины XIX века - того времени, когда зарождались художественные течения, давшие начало новому этапу развития живописи в двадцатом веке.

Стоимость билета на сеанс 150 грн. Фильм-выставка демонстрируется на языке оригинала с украинскими субтитрами. Подробнее можно узнать по ссылке.

Джаз в Арсенале. IngridArthurBand (12 августа, Киев)

В столичном Мыстецком Арсенале в воскресенье, 12 июля, выступлением американки Ингрид Артур продолжится серия летних джаз-концертов Arsenal Jazz.

Ингрид Артур уже давно зарекомендовала себя не только как исполнительница с красивым сильным голосом, но и с невероятной энергетикой. Ее насыщенный госпел пропитан наследием Ареты Франклин и Махалии Джексон, к которому она добавила элементы соула, блюза и фанка, создав, таким образом, свой уникальный стиль.

За время своей многолетней карьеры, начавшейся еще в 80-х годах прошлого века, Ингрид Артур успела поработать с такими именитыми исполнителями, как Ширли Цезарь, Дороти Норвуд, Тремейн Хокинс и Цисси Хьюстон. Также многие ценители жанра знают ее как участницу легендарной группы The Weather Girls.

После признания в родных США, Ингрид Артур завоевала любовь и популярность в Европе. Ее «европейское вторжение» началось с участия в мюзикле Little Shop of Horrors (Берлин) в составе Golden Gospel Voices.

Кроме того, в свое время она пела на официальном приеме президента США Барака Обамы, получила три премии Grammy в категории джаз, поп и ритм-энд-блюз, а ее голос называют одним из самых мощных голосов в истории госпела.

Сегодня Ингрид Артур по-прежнему гастролирует по миру, пишет авторскую музыку и руководит хором The Black Gospel Voices of America. В Киеве она выступит в сопровождении Ingrid Arthur Band.

Стоимость билетов от 350 до 450 грн. Начало концерта в 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Тапольский в Яблочном саду (12 августа, Киев)

Жарким воскресным вечером украинский диджей Анатолий Тапольский приглашает киевлян и гостей города на уютную вечеринку в настоящем яблочном саду на ВДНХ, который уже успел стать любимым местом отдыха жителей столицы, желающих отдохнуть от городской суеты в расслабленной атмосфере.

К летнему сезону в саду развесили почти сотню гамаков, поэтому у гостей появится возможность не только потанцевать, но и полежать под drum-n-bass от Dj Tapolsky в лучах заходящего солнца.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 20:00. Подробнее о вечеринке можно узнать по ссылке.

Рок-фестиваль Вудсток Украина 2018 (9-11 августа, Львовская область)

С 9 по 11 августа у меломанов будет возможность окунуться в атмосферу культового американского фестиваля Вудсток с украинским колоритом на аэродроме неподалеку от Городка, в 30 километров от Львова.

Фестиваль Woodstock Ukraine проходит уже в седьмой раз и изначально был задуман как заключительная часть ежегодной благотворительной акции Серце до Серця, в знак благодарности волонтерам. Однако позже он получил еще одну важную цель - единение молодежи со всех уголков Украины под лозунгом «Музыка! Дружба! Любовь!».

Хедлайнером фестиваля Woodstock Ukraine 2018 станет украинская металлкор-группа Morphine Suffering. Также на главной сцене выступят альтернативщики Exit Empire, психоделик-рок-квинтет Me'leron и рокеры ІСПАНІЯ. Кроме того, среди гостей ожидают таких исполнителей, как Datch, Akute, Le Bbasour, Epolets и другие. Всего в этом году на трех сценах фестиваля выступят около 40 исполнителей.

Кроме музыкальной программы, гостей фестиваля ждут театральные постановки, кинопоказы, мастер-классы и различные активности.

При этом организаторы Woodstock Ukraine 2018 обещают обеспечить посетителям все необходимые условия проживания: туалеты и душ на территории; кухню и магазины; пункт медицинской помощи; охрану фестивальной площадки; место на территории палаточного городка для размещения палаток; комнату для хранения вещей; пункт подзарядки мобильного телефона; пожарную охрану.

Вход на фестиваль бесплатный при предварительной регистрации на сайте. На протяжении фестиваля будут собираться средства на лечение детей из разных городов Украины, а также для оборудования детских больниц. Начало выступлений музыкантов в 17:20 9 августа. Подробнее можно узнать по ссылке.

Фестиваль Схід-Рок (10-12 августа, Сумская область)

Ценителей рока в ближайшие выходные ждет еще один фестиваль – Схід-Рок, который уже в шестой раз будет проходить в городе Тростянец, в 60 километрах от Сум. Фестиваль базируется на территории архитектурного памятника XVIII века - крепости Круглый двор, которая долгое время служила театральными подмостками и концертной площадкой.

Хедлайнерами Схід-Рок 2018 станут белорусы Ляпис 98 - проект бывших участников группы Ляпис Трубецкой во главе с ее лидером Сергеем Михалком (исполняют исключительно песни группы 1990-х и начала 2000-х годов), украинцы Бумбокс и Друга Ріка, не нуждающиеся в представлении украинскому слушателю, а также россияне Animal ДжаZ и Порнофильмы.

Одной музыкальной программой фестиваль не ограничится. Посетителей также ждут всевозможные развлечения и фуд-корты. Ну, а 12 августа, по случаю Международного дня молодежи, выпадающего на этот день, в рамках фестиваля запланирован целый ряд активностей: утренняя йога, соревнования по бамберболу (футбол в воздушных шарах), подъем на воздушных шарах, полеты на мотопароплане, стэнд-ап вечер, фестиваль красок Холли и многое другое.

При этом, в 20 минутах ходьбы от места проведения фестиваля на территории дендропарка Нескучное будет обустроен бесплатный палаточный городок с удобствами первой необходимости - паркингом и бесплатным душем. Для тех, кто хочет жить в палаточном городке, но не имеет собственных палаток, матрасов и прочего необходимого снаряжения, предусмотрена услуга по аренде «палаточного пакета» у партнеров фестиваля.

К слову, рядом с палаточным городком расположены три живописных озера и таинственный грот нимф, так что по территории можно будет еще и познавательно прогуляться.

Стоимость билетов на один день по 350 грн, на три дня – 600 грн. Первые выступления музыкантов начнутся в 13:00 10 августа. Также предусмотрены автобусные туры на фестиваль из ряда украинских городов. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Туристический фестиваль NametFEST 2018 (11-12 августа, Харьковская область)

В городке Змиев, в 20 километров от Харькова, в ближайшие выходные пройдет уже третий по счету туристически-космический фестиваль NametFEST. Традиционно фестиваль проходит на территории Национального парка «Гомольшанские леса» в пик звездопада Персеиды.

В программе фестиваля: полезные мастер-классы от флай-йоги до выживания в диких условиях, увлекательные лекции от путешественников и блоггеров, спортивные развлечения от бадминтона до переправы между деревьев и квеста, а также многое другое.

Кроме того, организаторы обещают призы победителям конкурсов, яркие выступления различных творческих групп и огромное количество больших и маленьких развлечений, от праздника красок из Индии Холи фест и телескопов для наблюдения за пиком звездопада Персеиды до средневековых соревнований по стрельбе из лука.

Ну, и какой же фестиваль без музыки: гостям обещают насыщенную музыкальную программу, с «невероятными и известными группами» и массовый ночной джем у костра. И все это в окружении живописной природы.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 10:00 11 августа, окончание – в 20:00 12 августа. Подробнее можно узнать по ссылке.

Насыщенных вам выходных!

