Планы на майские: реки и горы Ивано-Франковщины

Конечно, не очень удобно, что майские праздники - посреди недели, но все же в этот период дополнительно пару дней отпуска взять намного проще (и таким образом растянуть выходные уже на 4-5 дней).

Если вы не относитесь к бывалым «горным» туристам или же не особо знакомы с украинскими Карпатами, тогда, в первую очередь, рекомендуем вам отправиться в один из небольших горных городков Ивано-Франковской области – Яремче, Ворохту или Верховину.

В Яремче - за комфортом и на водопад

Городок Яремче - самый крупный из них и, соответственно, самый развитым с точки зрения туристической инфраструктуры. Добраться сюда легче всего (и дешевле) на поезде. Правда, в дороге придется провести прилично времени – от 11 до 15 часов, в зависимости от маршрута. С другой стороны, в основном это ночные поезда, а потому легко можно будет выехать после работы и выспаться в дороге. Можно еще попробовать вариант с поездом, автобусом или самолетом до Ивано-Франковска, а оттуда уже на маршрутках до Яремче, которые отходят прямо от жд-вокзала. Однако, это, скорее, на крайний случай, если будут проблемы с билетами на прямой поезд, ведь ехать с пересадкой будет дольше, дороже и менее комфортно.

Яремче может предложить довольно неплохой набор вариантов размещения – комфортабельные отели, турбазы или же «садыбы» у хозяев. Свободные номера на май еще есть и их вполне достаточно. Самые дешевые - всего в 100 грн/ночь в общем номере, а ночь в одноместном номере будет стоить от 180 грн.

Кроме того, в городе довольно много вариантов для досуга. Есть куда сходить поужинать вечером – от более скромных заведений домашней кухни до знаменитого ресторана-музея «Гуцульщина».

Последний интересен, прежде всего, с познавательной точки зрения – такой себе образец гуцульской архитектуры полностью из дерева, построенный без единого гвоздя. Еда здесь тоже неплохая, обслуживание - на уровне, но и цены тоже соответствующие – почти как в любом киевском заведении среднего класса, можно ориентироваться на средний чек от 200 грн на одного человека. Находится он в самом центре города, рядом с главными достопримечательностями – водопадом Пробий и сувенирным рынком, где можно купить множество товаров от карпатских мастеров (к слову, это один из лучших специализированных рынков региона).

Сам Яремче стоит на реке Прут, вдоль которой также обязательно стоит прогуляться – такие виды всегда помогают отключиться от суеты и восстановить душевные силы.

При этом Яремче буквально «перетекает» в Национальный природный парк «Карпатский», где можно встретить множество растений и животных, часть из которых - краснокнижные. Здесь можно посетить местное вольерное хозяйство, где, помимо жителей мини-зоопарка, обитают и олени с дикими кабанами, а у животных есть свободный доступ на довольно большую территорию. Впрочем, они с удовольствием прибегают к туристам, желающим их подкормить (естественно, специальным кормом, купленным на входе). И, поверьте, стадо хряков, выбегающих на тебя из-за деревьев на запах корма, выглядит действительно ошеломляюще.

Еще на территории нацпарка в Яремче стоит посетить парк-музей «Карпаты в миниатюре». Здесь точно воспроизведены копии известных достопримечательностей города и края: монастырей, церквей, популярных деревянных сооружений и виадуков Ворохты, с действующей миниатюрной железной дорогой.

Виадуки и горные красоты Ворохты

Поселок Ворохта немного меньше Яремче, но поближе к большим горам. Как и Яремче, он расположен на реке Прут, у северных склонов Карпат. Если подняться на вершины холмов, которыми со всех сторон окружена Ворохта, можно полюбоваться потрясающей красоты видами гор. Здесь продолжается Карпатский национальный природный парк. В общем, места, где можно гулять, дышать свежим воздухом, собираться с мыслями и набираться сил – более, чем достаточно.

Сам поселок в советские времена развивался, в первую очередь, как центр спортивного туризма, и даже сейчас в нем располагается центр подготовки украинских спортсменов к таким зимним видам спорта как биатлон, лыжные гонки и прыжки с трамплина. А потому здесь можно, при желании, подыскать себе что-то для спортивных туристических активностей.

Кроме того, в 20 км от Ворохты находится спортивная база «Заросляк», откуда туристы чаще всего начинают восхождение на самую высокую гору Украины – Говерлу. Так что, если есть время, вдохновение и силы – смело можно отправляться покорять вершины. Виды с Говерлы того стоят.

А еще Ворохта знаменита своими виадуками. Всего их два - один небольшой, ближе к спортивной базе «Авангард», а второй большой – тот самый, через реку Прут. Последний был построен в конце 19 века, во времена Австро-Венгерской империи, и считается одним из самых старых и самых длинных каменных арочных мостов. Виды как на виадук, так и с виадука – невероятны. Сейчас мост уже не используется по назначению – около 20 лет назад железную дорогу перенесли на специально достроенный по соседству железный мост, чтобы виадук не разрушался. Тем не менее, мосты стоят довольно близко, а потому со стороны кажется, что поезда едут по виадуку.

Еще в городе несколько деревянных церквей, но самым интересным, пожалуй, является кирпичный костел Успения Пресвятой Богородицы недалеко от железнодорожного вокзала.

Добираться до Ворохты также лучше всего на поезде – однако дорога будет на пару часов дольше, чем до Яремче. Лучше всего ехать именно на прямом поезде, ведь из Ивано-Франковска на маршрутке дорога займет часа 2-3, учитывая особенности горных дорог. К слову, не так давно через Ворохту проложили довольно неплохую дорогу, удобно для приезжих. А вот местные уже жалуются: говорят, что у них никто не привык, чтобы по поселку машины ездили на таких скоростях, и, увы, уже не обошлось без трагедий. Так что и туристам, прогуливающимся в Ворохте, стоит быть внимательными.

Вариантов размещения в Ворохте осталось не так много, но они есть. Потому, если поторопиться, можно успеть. Цены стартуют от 230 грн с человека за ночь, если останавливаться в одноместном номере.

С питанием в Ворохте также проблем не будет – есть продуктовые магазинчики по всему городу, несколько неплохих кафешек с карпатской кухней и довольно приятными ценами (больше всего таких заведений возле жд-вокзала). Ну, а для желающих устроить более роскошную трапезу – добротные рестораны «Стара Ворохта» или «Оксамит». Но и цены здесь вполне вполне киевские.

А еще обязательно стоит заскочить на продуктовый рынок Ворохты на улице Данилы Галицкого (около 2 км по прямой от жд-вокзала на пересечении с улицей Мира). Работает он только по пятницам, и свозят сюда свои домашние продукты торговцы со всех близлежащих районов. Выбор здесь довольно неплохой, а цены – очень даже приятные.

Верховина - один из самых "горных" поселков Ивано-Франковщины

Самым отдаленным вариантом отдыха на горной Ивано-Франковщине является поселок Верховина. Из главных недостатков для туристов – отсутствие железное дороги. Как ни крути, придется еще на чем-то добираться после поезда. Ближе всего от Ворохты – около 30 км, от Ивано-Франковска – уже 150 км, и это займет, в лучшем случае, часа три. Впрочем, не стоит из-за этого списывать Верховину со счетов.

В отличие от Яремче и Ворохты, расположенных на Пруте, через Верховину протекает река Черный Черемош. Она хоть и довольно узкая и мелководная, весной имеет высокое половодье, а потому здесь, особенно в этот период года, развит водный туризм - спортивный горный сплав.

Верховина считается одним из самых высоких горных населенных пунктов Украины (именно с этим и связано ее нынешнее название). Самый высокогорный проселок Верховины расположен на высоком перевале на высоте в 1250 м. Нижняя часть поселка находится на высоте 620 м над уровнем моря, тогда как большая его часть, преимущественно в горах, заметно выше. Зато здесь можно смело отправляться покорять эти возвышенности и в благодарность за труды получать очень и очень красивые виды.

Также стоит непременно подойти к озеру Кривое в Верховине, образовавшееся, в свое время, в результате обвала камней и деревьев, перекрывших поток Кривец. Само озеро невероятно красивое, наполненное чистой, холодной водой, а вокруг - живописный лес. Идти туда несколько километров, поэтому если не настроены на пешую прогулку, можно взять в аренду велосипед или заказать конную экскурсию.

Из культурных достопримечательностей Верховины стоит отметить Дом-музей истории создания фильма «Тени забытых предков», где, в свое время, жил и работал над фильмом знаменитый режиссер Сергей Параджанов, а также Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика. Частный музей был организован Кумликом в собственном доме в начале 2000-х годов, и уже после его смерти дело продолжили его дети. Материалы для музея собирали около 30 лет - предметы быта, старинную гуцульскую одежду, орудия труда, денежные знаки разных времен и многое другое, что дает представление о жизни гуцулов. Дочь Кумлика нынче проводит для туристов экскурсии по дому, дополняя экспонаты интересными историями. Предметом же особой гордости хозяев является коллекция музыкальных инструментов, ведь и сам Кумлик при жизни был страстным музыкантом.

Если заняться бронированием жилья сейчас, можно еще успеть подобрать себе довольно выгодные предложения: от 175 грн/ночь в одноместном номере. В плане питания, в поселке есть несколько заведений домашней кухни с довольно низкими ценами. Также можно запастись продуктами на рыночке у автостанции.

Вообще, отправляясь в любой из небольших горных городков Ивано-Франковщины, стоит понимать, что, возможно, пока еще сервис здесь не всегда на европейском уровне, но местные жители действительно стараются сделать ваш отдых намного комфортнее. Они с удовольствием угостят вас домашними продуктами, расскажут, где и что лучше купить-заказать-посмотреть, и вообще всегда пойдут на встречу. А еще почти наверняка смогут предложить вам дополнительные услуги – начиная от аренды велосипедов и другого снаряжения, и заканчивая банями-саунами-мангалами.

Пожалуй, в поселках типа Верховины или Ворохты, лучше всего останавливаться именно в таких вот небольших «садыбах», у хозяев. В какой-то мере, это даже позволит лучше прочувствовать дух Карпат.

Разумеется, отправляясь в любой из трех указанных населенных пунктов, стоит учесть цель вашей поездки. В первую очередь, они идеально подходят для отдыха от городской суеты, восстановления душевного равновесия и единения с природой. А потому, не стоит здесь надеяться на шумные вечеринки и дискотеки до утра. Для этого лучше подойдут горнолыжные курорты или просто поездки в крупные города.

В то же время, если хочется приключений, не обязательно ограничивать свой отдых только выбранным городком. В каждом из них есть туристический офис, который предложит вам снаряжение на прокат или экскурсии – на горы Говерла, Поп Иван или же на знаменитую своими овечьими сырами Полонину (почти альпийские луга).

А можно поехать в какой-нибудь соседний поселок или городок самостоятельно. Зачастую, пораспрашивать об этом запросто можно хозяев, у которых вы остановитесь. Они посоветуют, куда вам лучше всего поехать, какие там есть развлечения или изюминки, и на чем лучше всего добраться. Можно посетить Коломыю, Косов, Яблуницу в пределах области, или даже выехать куда-то в соседние - Львовскую или Закарпатскую. Например, можно отправиться на знаменитое озеро «Синевир» или Сколевские Бескиды на Львовщине, или же на Скалы Довбуша (последние уже ближе к Ивано-Франковску).

К слову, именно Ивано-Франковском можно закончить вашу поездку на майские праздники. С момента своего основания город находился сначала в составе Речи Посполитой, потом Австрийской империи, после этого Польши, а с 1939 года в составе СССР. Потому в его архитектуре можно увидеть следы разных эпох, и все это достаточно гармонично. Именно в Ивано-Франковске находится единственная в Украине городская ратуша в стиле модерн, знаменитый Палац Потоцких (Потоцкий - одних из основателей города), а еще сразу несколько костелов. Ну, и, кроме того, в Ивано-Франковске очень приятные цены. Даже в известном ресторане «Легенда» в центре города, из окон которого открывается прекрасный вид.

В целом, Ивано-Франковщина пока что является довольно дешевым для туристов, а потому быстро организовать туда поездку с минимальными затратами не так уж и сложно, например, на те же майские праздники. Дорога в оба конца обойдется до 500 грн на человека. Еще в 600-800 грн обойдутся четыре ночи при условии размещения в одноместном номере (проживание в комнатах на 2-3 человека будет еще дешевле из расчета на одного человека). Добавьте к этому деньги на еду, развлечения и экскурсии… Итого, вполне можно уложиться в 2 тысячи гривень с человека при поездке на 4-5 дней. А теперь посчитайте, сколько денег вы потратите за эти же 4-5 дней, гуляя все это время на майские праздники, например, в Киеве или отправляясь на шашлыки?

Хороших вам приключений, не бойтесь экспериментировать с маршрутами!

Марина Григоренко