Украинские Карпаты могут подарить туристам отдых от суеты и невероятные виды / фото Марина Григоренко

Планы на майские: реки и горы Ивано-Франковщины

Марина Григоренко
15:24, 09 апреля 2018
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Уже через три недели украинцев ждут традиционные майские праздники. А, значит, и дополнительные выходные – в этом году это вторник, 1 мая, и среда, 9 мая. Можно провести их традиционно «на шашлыках» или «на картошке», а можно отправиться за приключениями. На этот раз УНИАН решил предложить своим читателям устроить поездку по Украине. А именно - на Ивано-Франковщину, в горы.

Украинские Карпаты могут подарить туристам отдых от суеты и невероятные виды / фото Марина Григоренко

Конечно, не очень удобно, что майские праздники - посреди недели, но все же в этот период дополнительно пару дней отпуска взять намного проще (и таким образом растянуть выходные уже на 4-5 дней). 

Если вы не относитесь к бывалым «горным» туристам или же не особо знакомы с украинскими Карпатами, тогда, в первую очередь, рекомендуем вам отправиться в один из небольших горных городков Ивано-Франковской области – Яремче, Ворохту или Верховину.

В Яремче - за комфортом и на водопад

Городок Яремче - самый крупный из них и, соответственно, самый развитым с точки зрения туристической инфраструктуры. Добраться сюда легче всего (и дешевле) на поезде. Правда, в дороге придется провести прилично времени – от 11 до 15 часов, в зависимости от маршрута. С другой стороны, в основном это ночные поезда, а потому легко можно будет выехать после работы и выспаться в дороге. Можно еще попробовать вариант с поездом, автобусом или самолетом до Ивано-Франковска, а оттуда уже на маршрутках до Яремче, которые отходят прямо от жд-вокзала. Однако, это, скорее, на крайний случай, если будут проблемы с билетами на прямой поезд, ведь ехать с пересадкой будет дольше, дороже и менее комфортно.

© Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Река Прут в Яремче
Река Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Река Прут в Яремче
Река Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Река Прут в Яремче
Река Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Река Прут в Яремче
Река Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Водопад Пробий в Яремче
Водопад Пробий в Яремче /  © Марина Григоренко
Водопад Пробий в Яремче
Водопад Пробий в Яремче /  © Марина Григоренко
Водопад Пробий в Яремче
Водопад Пробий в Яремче /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Олени в вольерном хозяйстве Яремче
Олени в вольерном хозяйстве Яремче /  © Марина Григоренко
Олени в вольерном хозяйстве Яремче
Олени в вольерном хозяйстве Яремче /  © Марина Григоренко
Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче
Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче /  © Марина Григоренко
Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче
Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче /  © Марина Григоренко
Ресторан-музей ''Гуцульщина'' в Яремче
Ресторан-музей "Гуцульщина" в Яремче /  © Марина Григоренко

Яремче может предложить довольно неплохой набор вариантов размещения – комфортабельные отели, турбазы или же «садыбы» у хозяев. Свободные номера на май еще есть и их вполне достаточно. Самые дешевые - всего в 100 грн/ночь в общем номере, а ночь в одноместном номере будет стоить от 180 грн.

Кроме того, в городе довольно много вариантов для досуга. Есть куда сходить поужинать вечером – от более скромных заведений домашней кухни до знаменитого ресторана-музея «Гуцульщина».

Ресторан-музей &quot;Гуцульщина&quot; в Яремче / фото Марина Григоренко

Последний интересен, прежде всего, с познавательной точки зрения – такой себе образец гуцульской архитектуры полностью из дерева, построенный без единого гвоздя. Еда здесь тоже неплохая, обслуживание - на уровне, но и цены тоже соответствующие – почти как в любом киевском заведении среднего класса, можно ориентироваться на средний чек от 200 грн на одного человека. Находится он в самом центре города, рядом с главными достопримечательностями – водопадом Пробий и сувенирным рынком, где можно купить множество товаров от карпатских мастеров (к слову, это один из лучших специализированных рынков региона).

Река Прут в Яремче / фото Марина Григоренко

Сам Яремче стоит на реке Прут, вдоль которой также обязательно стоит прогуляться – такие виды всегда помогают отключиться от суеты и восстановить душевные силы.

При этом Яремче буквально «перетекает» в Национальный природный парк «Карпатский», где можно встретить множество растений и животных, часть из которых - краснокнижные. Здесь можно посетить местное вольерное хозяйство, где, помимо жителей мини-зоопарка, обитают и олени с дикими кабанами, а у животных есть свободный доступ на довольно большую территорию. Впрочем, они с удовольствием прибегают к туристам, желающим их подкормить (естественно, специальным кормом, купленным на входе). И, поверьте, стадо хряков, выбегающих на тебя из-за деревьев на запах корма, выглядит действительно ошеломляюще.

Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче / фото Марина Григоренко

Еще на территории нацпарка в Яремче стоит посетить парк-музей «Карпаты в миниатюре». Здесь точно воспроизведены копии известных достопримечательностей города и края: монастырей, церквей, популярных деревянных сооружений и виадуков Ворохты, с действующей миниатюрной железной дорогой.

Виадуки и горные красоты Ворохты

Поселок Ворохта немного меньше Яремче, но поближе к большим горам. Как и Яремче, он расположен на реке Прут, у северных склонов Карпат. Если подняться на вершины холмов, которыми со всех сторон окружена Ворохта, можно полюбоваться потрясающей красоты видами гор. Здесь продолжается Карпатский национальный природный парк. В общем, места, где можно гулять, дышать свежим воздухом, собираться с мыслями и набираться сил – более, чем достаточно.

Ворохта вплотную прилегает к Карпатскому национальному природному парку
Ворохта вплотную прилегает к Карпатскому национальному природному парку /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
В Ворохте несколько деревянных церквей
В Ворохте несколько деревянных церквей /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Ворохта на реке Прут
Ворохта на реке Прут /  © Марина Григоренко
Ворохта на реке Прут
Ворохта на реке Прут /  © Марина Григоренко
Ворохта на реке Прут
Ворохта на реке Прут /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко

Сам поселок в советские времена развивался, в первую очередь, как центр спортивного туризма, и даже сейчас в нем располагается центр подготовки украинских спортсменов к таким зимним видам спорта как биатлон, лыжные гонки и прыжки с трамплина. А потому здесь можно, при желании, подыскать себе что-то для спортивных туристических активностей.

Кроме того, в 20 км от Ворохты находится спортивная база «Заросляк», откуда туристы чаще всего начинают восхождение на самую высокую гору Украины – Говерлу. Так что, если есть время, вдохновение и силы – смело можно отправляться покорять вершины. Виды с Говерлы того стоят.

Вид с вершины Говерлы / фото Марина Григоренко

А еще Ворохта знаменита своими виадуками. Всего их два - один небольшой, ближе к спортивной базе «Авангард», а второй большой – тот самый, через реку Прут. Последний был построен в конце 19 века, во времена Австро-Венгерской империи, и считается одним из самых старых и самых длинных каменных арочных мостов. Виды как на виадук, так и с виадука – невероятны. Сейчас мост уже не используется по назначению – около 20 лет назад железную дорогу перенесли на специально достроенный по соседству железный мост, чтобы виадук не разрушался. Тем не менее, мосты стоят довольно близко, а потому со стороны кажется, что поезда едут по виадуку.

Знаменитый виадук Ворохты
Знаменитый виадук Ворохты /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Когда поезд едет по новому мосту - кажется, что он едет по виадуку
Когда поезд едет по новому мосту - кажется, что он едет по виадуку /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Вид на горы с виадука в Ворохте
Вид на горы с виадука в Ворохте /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Движение поездов перенесли на новый мост, чтоб виадук не разрушался
Движение поездов перенесли на новый мост, чтоб виадук не разрушался /  © Марина Григоренко
Второй виадук Ворохты возле базы ''Авангард''
Второй виадук Ворохты возле базы "Авангард" /  © Марина Григоренко
Второй виадук Ворохты - до сих пор действующий
Второй виадук Ворохты - до сих пор действующий /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко

Еще в городе несколько деревянных церквей, но самым интересным, пожалуй, является кирпичный костел Успения Пресвятой Богородицы недалеко от железнодорожного вокзала.

Одна из деревянных церквей Ворохты / фото Марина Григоренко

Добираться до Ворохты также лучше всего на поезде – однако дорога будет на пару часов дольше, чем до Яремче. Лучше всего ехать именно на прямом поезде, ведь из Ивано-Франковска на маршрутке дорога займет часа 2-3, учитывая особенности горных дорог. К слову, не так давно через Ворохту проложили довольно неплохую дорогу, удобно для приезжих. А вот местные уже жалуются: говорят, что у них никто не привык, чтобы по поселку машины ездили на таких скоростях, и, увы, уже не обошлось без трагедий. Так что и туристам, прогуливающимся в Ворохте, стоит быть внимательными.

Вариантов размещения в Ворохте осталось не так много, но они есть. Потому, если поторопиться, можно успеть. Цены стартуют от 230 грн с человека за ночь, если останавливаться в одноместном номере.

Ворохта - идеальное место для отдыха от городской суеты / фото Марина Григоренко

С питанием в Ворохте также проблем не будет – есть продуктовые магазинчики по всему городу, несколько неплохих кафешек с карпатской кухней и довольно приятными ценами (больше всего таких заведений возле жд-вокзала). Ну, а для желающих устроить более роскошную трапезу – добротные рестораны «Стара Ворохта» или «Оксамит». Но и цены здесь вполне вполне киевские.

А еще обязательно стоит заскочить на продуктовый рынок Ворохты на улице Данилы Галицкого (около 2 км по прямой от жд-вокзала на пересечении с улицей Мира). Работает он только по пятницам, и свозят сюда свои домашние продукты торговцы со всех близлежащих районов. Выбор здесь довольно неплохой, а цены – очень даже приятные.

Верховина - один из самых "горных" поселков Ивано-Франковщины

Самым отдаленным вариантом отдыха на горной Ивано-Франковщине является поселок Верховина. Из главных недостатков для туристов – отсутствие железное дороги. Как ни крути, придется еще на чем-то добираться после поезда. Ближе всего от Ворохты – около 30 км, от Ивано-Франковска – уже 150 км, и это займет, в лучшем случае, часа три. Впрочем, не стоит из-за этого списывать Верховину со счетов.

В отличие от Яремче и Ворохты, расположенных на Пруте, через Верховину протекает река Черный Черемош. Она хоть и довольно узкая и мелководная, весной имеет высокое половодье, а потому здесь, особенно в этот период года, развит водный туризм - спортивный горный сплав.

Река Черный Черемош в Верховине / фото Марина Григоренко

Верховина считается одним из самых высоких горных населенных пунктов Украины (именно с этим и связано ее нынешнее название). Самый высокогорный проселок Верховины расположен на высоком перевале на высоте в 1250 м. Нижняя часть поселка находится на высоте 620 м над уровнем моря, тогда как большая его часть, преимущественно в горах, заметно выше. Зато здесь можно смело отправляться покорять эти возвышенности и в благодарность за труды получать очень и очень красивые виды.

Вид на Верховину с одной из возвышенностей / фото Марина Григоренко

Также стоит непременно подойти к озеру Кривое в Верховине, образовавшееся, в свое время, в результате обвала камней и деревьев, перекрывших поток Кривец. Само озеро невероятно красивое, наполненное чистой, холодной водой, а вокруг - живописный лес. Идти туда несколько километров, поэтому если не настроены на пешую прогулку, можно взять в аренду велосипед или заказать конную экскурсию.

Из культурных достопримечательностей Верховины стоит отметить Дом-музей истории создания фильма «Тени забытых предков», где, в свое время, жил и работал над фильмом знаменитый режиссер Сергей Параджанов, а также Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика. Частный музей был организован Кумликом в собственном доме в начале 2000-х годов, и уже после его смерти дело продолжили его дети. Материалы для музея собирали около 30 лет - предметы быта, старинную гуцульскую одежду, орудия труда, денежные знаки разных времен и многое другое, что дает представление о жизни гуцулов. Дочь Кумлика нынче проводит для туристов экскурсии по дому, дополняя экспонаты интересными историями. Предметом же особой гордости хозяев является коллекция музыкальных инструментов, ведь и сам Кумлик при жизни был страстным музыкантом.

Если заняться бронированием жилья сейчас, можно еще успеть подобрать себе довольно выгодные предложения: от 175 грн/ночь в одноместном номере. В плане питания, в поселке есть несколько заведений домашней кухни с довольно низкими ценами. Также можно запастись продуктами на рыночке у автостанции.

Вообще, отправляясь в любой из небольших горных городков Ивано-Франковщины, стоит понимать, что, возможно, пока еще сервис здесь не всегда на европейском уровне, но местные жители действительно стараются сделать ваш отдых намного комфортнее. Они с удовольствием угостят вас домашними продуктами, расскажут, где и что лучше купить-заказать-посмотреть, и вообще всегда пойдут на встречу. А еще почти наверняка смогут предложить вам дополнительные услуги – начиная от аренды велосипедов и другого снаряжения, и заканчивая банями-саунами-мангалами.

Пожалуй, в поселках типа Верховины или Ворохты, лучше всего останавливаться именно в таких вот небольших «садыбах», у хозяев. В какой-то мере, это даже позволит лучше прочувствовать дух Карпат.

Разумеется, отправляясь в любой из трех указанных населенных пунктов, стоит учесть цель вашей поездки. В первую очередь, они идеально подходят для отдыха от городской суеты, восстановления душевного равновесия и единения с природой. А потому, не стоит здесь надеяться на шумные вечеринки и дискотеки до утра. Для этого лучше подойдут горнолыжные курорты или просто поездки в крупные города.

В то же время, если хочется приключений, не обязательно ограничивать свой отдых только выбранным городком. В каждом из них есть туристический офис, который предложит вам снаряжение на прокат или экскурсии – на горы Говерла, Поп Иван или же на знаменитую своими овечьими сырами Полонину (почти альпийские луга).

Лесом покрыта только нижняя часть Говерлы
Лесом покрыта только нижняя часть Говерлы /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Подъем на Говерлу
Подъем на Говерлу /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко

А можно поехать в какой-нибудь соседний поселок или городок самостоятельно. Зачастую, пораспрашивать об этом запросто можно хозяев, у которых вы остановитесь. Они посоветуют, куда вам лучше всего поехать, какие там есть развлечения или изюминки, и на чем лучше всего добраться. Можно посетить Коломыю, Косов, Яблуницу в пределах области, или даже выехать куда-то в соседние - Львовскую или Закарпатскую. Например, можно отправиться на знаменитое озеро «Синевир» или Сколевские Бескиды на Львовщине, или же на Скалы Довбуша (последние уже ближе к Ивано-Франковску).

Центральный жд-вокзал Ивано-Франковска
Центральный жд-вокзал Ивано-Франковска /  © Марина Григоренко
Вид на центр Ивано-Франковска с террасы ресторана ''Легенда''
Вид на центр Ивано-Франковска с террасы ресторана "Легенда"  /  © Марина Григоренко
Городская ратуша Ивано-Франковска
Городская ратуша Ивано-Франковска /  © Марина Григоренко
Улочки Ивано-Франковска
Улочки Ивано-Франковска /  © Марина Григоренко
Улочки Ивано-Франковска
Улочки Ивано-Франковска /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии в Ивано-Франковске, он же Художественный музей
Коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии в Ивано-Франковске, он же Художественный музей /  © Марина Григоренко
Иезуитский костел в Ивано-Франковске
Иезуитский костел в Ивано-Франковске /  © Марина Григоренко
Армянский костел в Ивано-Франковске
Армянский костел в Ивано-Франковске /  © Марина Григоренко

К слову, именно Ивано-Франковском можно закончить вашу поездку на майские праздники. С момента своего основания город находился сначала в составе Речи Посполитой, потом Австрийской империи, после этого Польши, а с 1939 года в составе СССР. Потому в его архитектуре можно увидеть следы разных эпох, и все это достаточно гармонично. Именно в Ивано-Франковске находится единственная в Украине городская ратуша в стиле модерн, знаменитый Палац Потоцких (Потоцкий - одних из основателей города), а еще сразу несколько костелов. Ну, и, кроме того, в Ивано-Франковске очень приятные цены. Даже в известном ресторане «Легенда» в центре города, из окон которого открывается прекрасный вид.

Вид на центр Ивано-Франковска с террасы ресторана &quot;Легенда&quot; / фото Марина Григоренко

В целом, Ивано-Франковщина пока что является довольно дешевым для туристов, а потому быстро организовать туда поездку с минимальными затратами не так уж и сложно, например, на те же майские праздники. Дорога в оба конца обойдется до 500 грн на человека. Еще в 600-800 грн обойдутся четыре ночи при условии размещения в одноместном номере (проживание в комнатах на 2-3 человека будет еще дешевле из расчета на одного человека). Добавьте к этому деньги на еду, развлечения и экскурсии… Итого, вполне можно уложиться в 2 тысячи гривень с человека при поездке на 4-5 дней. А теперь посчитайте, сколько денег вы потратите за эти же 4-5 дней, гуляя все это время на майские праздники, например, в Киеве или отправляясь на шашлыки?

Хороших вам приключений, не бойтесь экспериментировать с маршрутами!

Марина Григоренко

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Теги: #Украина#Карпаты#Ивано-Франковск#туризм#отдых#Яремче#горы#майские праздники#советы туристам#Ворохта#Верховина#Говерла