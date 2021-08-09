В центре Киева – возле Офиса президента Владимира Зеленского – появились "фантастические звери".
У ОП теперь есть детская площадка, на которой разместили большие фигуры фантастических зверей, свидетельствуют фотографии, размещенные в Facebook журналистом Эльдаром Сарахманом.
"Фантастические звери и места их обитания...", – подписал снимки журналист.
В Офисе Зеленского 20 июля сообщали, что у здания появится арт-локация – детская площадка, которая будет оформлена по мотивам произведений Марии Примаченко – всемирно известной украинской художницы.
Игровую площадку планировали открыть в августе. Пребывание на локации решили сделать бесплатным.
Напомним, Офис президента находится в Киеве по адресу ул. Банковая, 11.
Кто такая Мария Примаченко – справка УНИАН
Мария Примаченко родилась 12 января 1909 года, а скончалась 18 августа 1997-го, пишет Википедия.
В 1988 году получила звание народной художницы тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики. Примаченко является представительницей "наивного искусства" – "народного примитива".