Возле ОП теперь есть детская площадка, которая является арт-объектом.

В центре Киева – возле Офиса президента Владимира Зеленского – появились "фантастические звери".

У ОП теперь есть детская площадка, на которой разместили большие фигуры фантастических зверей, свидетельствуют фотографии, размещенные в Facebook журналистом Эльдаром Сарахманом.

"Фантастические звери и места их обитания...", – подписал снимки журналист.

В Офисе Зеленского 20 июля сообщали, что у здания появится арт-локация – детская площадка, которая будет оформлена по мотивам произведений Марии Примаченко – всемирно известной украинской художницы.

Игровую площадку планировали открыть в августе. Пребывание на локации решили сделать бесплатным.

Напомним, Офис президента находится в Киеве по адресу ул. Банковая, 11.

Кто такая Мария Примаченко – справка УНИАН

Мария Примаченко родилась 12 января 1909 года, а скончалась 18 августа 1997-го, пишет Википедия.

В 1988 году получила звание народной художницы тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики. Примаченко является представительницей "наивного искусства" – "народного примитива".

Автор: Екатерина Присяжнюк