Больше всего фото удалось снять в Финляндии, где как раз сейчас вовсю идет сезон полярного сияния.

В течение прошлой недели в соцсетях начали появляться все больше фото полярного сияния, которое как раз сейчас можно лучше всего наблюдать в северных странах.

УНИАН собрал впечатлительные фото, которыми поделились счастливые очевидцы этого невероятного природного явления в соцсети Instagram. Больше всего фото удалось снять в Финляндии, особенно в Лапландии.

Где и когда можно наблюдать северное сияние

За северным сиянием можно наблюдать из нескольких мест по всему миру в высоких широтах вокруг Арктики и Антарктики, однако лучшими общепризнанными местами в наблюдении за данным природным явлением в широтах 67-70° вокруг Арктики являются: Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия, Гренландия, Канада, США и Шотландия.

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Если говорить о Финляндии, то сезон северного сияния здесь обычно приходится на период с сентября по март. Лучше всего полярное сияние в Финляндии удается разглядеть в Северной Лапландии, где его можно наблюдать практически каждую вторую безоблачную ночь. Для сравнения, в южной Финляндии это природное явление можно увидеть в среднем 10-20 ночей в год.

Впрочем, иногда северное сияние можно увидеть и в нетипичных для этого странах, в том числе и в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские полярники с антарктической исследовательской станции "Академик Вернадский" поделились важными советами по поводу путешествий на ледяной континент, которые стоит учесть даже опытным путешественникам.

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