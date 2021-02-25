Прибывшие в Великобританию пассажиры должны отбыть самоизоляцию в одобренных правительством отелях за свой счет.

В Великобритании с 16 февраля 2021 года начали работать так называемые карантинные отели, куда на принудительную самоизоляцию отправляют пассажиров, прибывших из стран "красной зоны".

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Фото из одного из таких отелей возле лондонского аэропорта Хитроу опубликовал фотосервис Reuters. Судя по снимкам, большинство вынужденных постояльцев таких отелей совсем не рады сложившейся ситуации. Большую часть времени они проводят в своих номерах, хотя, вероятно, побегать по закрытой территории на свежем воздухе им все же позволяют.

Многие из постояльцев вывешивают в окнах таблички с жалобами на их положение. Ведь немалую часть пассажиров новость о необходимости прохождения карантина застала в расплох, когда поездку уже нельзя было отменить.

Ситуацию усугубляет то, что самоизоляцию они должны отбывать за свой счет, а в список разрешенных карантинных отелей попали не самые дешевые из них, включая отели сетей Radisson и Holiday Inn.

"Борис (Джонсон - ред.), кто оплатит этот счет? У меня нет денег на счету, я потерял работу", "Помогите", "У нас нет COVID-19", "С днем рожденья, сынок. Мы скоро увидимся", "Контролируемый правительством карантинный отель нарушает мои права человека, когда я могу отбыть самоизоляцию в собственном доме и сдать негативный тест на коронавирус".

Правила въезда в Великобританию

В "красный список" попадают страны, ситуацию с коронавирусом в которых власти Великобритании считают наиболее неблагоприятной. В первую очередь речь идет о странах, в которых были обнаружены новые штаммы коронавируса.

На данный момент для Англии в этот список входят 33 страны мира, включая Португалию, ОАЭ, а также целый ряд стран Африки и Южной Америки. Украина в список на данный момент не входит. С полным перечнем "красных" стран можно ознакомиться по ссылке.

в список на данный момент не входит. С полным перечнем "красных" стран можно ознакомиться по ссылке. В Шотландии и Ирландии это правило распространяется на прибывших из любой страны мира.

Пассажирам, которые были в одной из перечисленных ниже стран или проезжали транзитом через нее в течение предыдущих 10 дней, будет отказано во въезде в Великобританию.

Исключение сделают для гражданин Великобритании и Ирландии, а также для тех, у кого есть право на проживание в Великобритании. Именно для этих категорий граждан и обустроили карантинные отели, в которых им придется отсидеть самоизоляцию в течение 10 дней за свой счет, с доставкой еды до дверей.

Наличие негативного результата теста на коронавирус не освобождает от карантина.

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Автор: Марина Григоренко