В столице хотят сохранить и популяризировать историю города с помощью минискульптур, изготовленных из бронзы.

В рамках проекта "Шукай!" в нескольких локациях украинской столицы появилось 5 новых миниатюрных бронзовых скульптур. Они посвящены благотворителям, сформировавшим исторический облик Киева. Эта серия мини-фигур была создана при активном участии семейного благотворительного фонда Zagoriy Foundation, сообщается на сайте организации.

Zagoriy Foundation ведет информационную кампанию "Кто за этим стоит?", целью которой является исследование вклада меценатов в культурное наследие Украины. Сотрудничество с проектом "Шукай!" позволило отдать должное филантроп, на средства которых в столице Украины были построены ключевые памятники архитектуры. Прежде всего, это Киево-Могилянская академия и Национальная филармония Украины.

Одна из новых скульптур изображает Галшку Гулевичевну, пожертвовавшую свое имение Киевской братской школе. Именно из нее впоследствии образовалась Могилянка. Другие фигурки посвящены Екатерине и Григорию Галаганам, Михаилу Дегтяреву, Николаю Бунге и Давиду Марголину.

"Знаем ли мы, кого благодарить, когда проходим мимо Музея литературы Украины или Киево-Могилянской академии? Мы верим, что наши скульптурки откроют широкой публике новые имена меценатов, которые всю жизнь вкладывались в развитие нашего города", – говорит директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко.

Проект "Шукай!", начатый профессиональным гидом и посольством Киева Юлией Бевзенко, направлен на сохранение и популяризацию истории города с помощью мини-скульптур, изготовленных из бронзы.

"Киев – это город, построенный меценатами. То, что мы называем историко-архитектурным наследием столицы, чаще всего возведено именно за деньги благотворителей, – отметила Бевзенко. – Они отдавали значительную часть доходов на образовательные учреждения, больницы, театры, инфраструктуру города. И имена этих людей мало для кого известны.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница", для реализации благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности. Миссией фонда является развитие культуры благотворительности в Украине. В этом направлении фонд внедряет устоявшиеся проекты и отдельные активности. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрыйВторник – части глобального благотворительного движения #GivingTuesday, зародившегося в США.

Автор: Иван Бойко