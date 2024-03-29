На этот раз это скульптурка воина, который приклонил колено перед украинским флагом.

В рамках проекта "Шукай", рассказывающего историю Киева через его знаковые символы, была открыта новая мини-скульптура - "Герои".

Как отмечается на странице проекта в Facebook, на этот раз это скульптурка воина, который приклонил колено перед украинским флагом. Чтобы рассмотреть эту скульптурку, нужно также приклонить колено - она специально установлена на такой низкой высоте. Скульптором является Юрий Белявский.

"Впервые у скульптурки нет одного мецената: на этот раз автор проекта Юлия Бевзенко объединила всех меценатов проекта "Шукай!" и они подарили эту памятку городу, а также мы собрали 450 тыс. гривень, которые будут переданы подразделению "На Щите". Мы установили скульптурку на колокольне возле могил Да Винчи и Джуса", - сказано в сообщении.

Видео дня

Ее нужно искать по адресу: Парковая дорога, 1, Аскольдова могила (Украинская греко-католическая церковь Св. Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле, колокольня).

Проект "Ищи" - детали

Ранее сообщалось, что мини-скульптурку в рамках художественного проекта "Ищи" посвятят легендарному "Призраку Киева".

"Следующая мини-скульптурка проекта "Шукай" - "Призрак Киева. Не стала ждать какого-то дня, чтобы ее открыть. Буду показывать процесс литья скульптуры, поиска места и открытия (хотя обычно мы рассказывали вам уже об установленной скульптуре. Здесь хочется наоборот). Это пластилиновая форма", - сообщала инициатор проекта Юлия Бевзенко.

Вас также могут заинтересовать новости: