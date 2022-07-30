Самая жаркая погода 31 июля ожидаются на юге Украины, а на западе пройдут дожди.

В последние дни июля погода в Украине ожидается малооблачной и теплой, местами жаркой, до +37°. Дожди пройдут только в западных областях.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, 30 и 31 июля погодные условия над подавляющей частью нашей страны будет определять поле повышенного атмосферного давления. Поэтому существенных осадков не предвидится, а температурный фон окажется немного выше климатической нормы.

"За счет малооблачного неба и преобладание воздушной массы субтропического происхождения, максимальная температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, а в южной части Украины традиционно сохранится жаркая погода за исключением прибрежных районов, где морской бриз смягчающим дневную жару", - рассказал синоптик.

По его словам, в западных областях страны на характер погоды будут влиять атмосферные фронты.

"Более плотная облачность и периодические дожди существенно снизят интенсивность дневного прогрева (особенно 31 июля), поэтому среднесуточная температура в этом регионе окажется близкой к норме и будет вполне комфортной как в ночное, так и в дневное время", - спрогнозировал Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, 31 июля в западных областях в течение суток пройдут дожди, местами сильные. Температура ночью составит +16...+21 °С, днем +22...+27 °С, на крайнем западе +17...+21 °С.

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем +27...+32 °С. В центральной части Украины воскресенье пройдет без осадков. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С.

На юге страны будет жарко и сухо. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

В восточных областях без осадков. Температура воздуха в ночное время +14...+19 °С, в дневное +28...+33 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: