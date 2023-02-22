Сейчас в Карпатах сохраняется морозная погода.

Спасатели поделились невероятными фото с горы Поп Иван Черногорский после пятидневного шторма.

Фото авторства спасателя Василия Фицака были опубликованы на официальной странице ГСЧС Украины в Facebook.

"Красота зимних Карпат с горы Поп Иван Черногорский после пятидневного шторма завораживает. Сейчас там облачно, видимость ограничена, ветер юго-западный 5-6 м/с, температура воздуха -8°С", – говорится в сообщении.

Отметим, что при таких погодных условиях спасатели советуют туристам не рисковать и воздержаться от походов в горы.

Ухудшение погоды в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, две ближайшие ночи будут самыми холодными в Украине.

"Температура воздуха в ночные часы будет опускаться на востоке Украины до -10...-15 градусов, в большинстве областей до -4...-11 градусов, на Западе и юге до -1...-5 градусов", – спрогнозировала она.

В то же время, по ее прогнозам, с 25 февраля в Украине потеплеет.

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