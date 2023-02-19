Спасатели призывают граждан воздержаться от походов в горы.

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах свирепствует метель и выпало почти два метра снега.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. "А в горах сохраняются сложные погодные условия. Так, сегодня на горе Поп Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели советуют гражданам не рисковать и воздержаться от походов в горы.

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Ухудшение погоды в Украине - что известно

По прогнозам синоптиков, на выходных в Украине резко изменится погода. В Карпатах погода испортилась еще 17 февраля, из-за чего туристов попросили не ходить в горы.

Кроме того, 19 февраля во многих областях Украины температура снизится на градус-два. Вместе с тем станет меньше осадков. Дожди, местами сильные, сконцентрируются на западе страны. Также осадки будут в Крыму и Винницкой области. На западе Украины сегодня будут температурные контрасты. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях воздух прогреется до +9°...+10°, а на остальной территории похолодает до +3°...+5°. Ожидаются дожди, местами - сильные, на Львовщине при снижении температуры вероятен мокрый снег.

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