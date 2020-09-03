Фотограф REUTERS заснял потрясающий восход солнца над одной из главных достопримечательностей Праги - Карловым мостом, который можно было наблюдать ранним утром 3 сентября 2020 года.
Читайте такжеНа улицах Праги "ожили" яркие фигуры таинственных существ (фоторепортаж)
Средневековый Карлов мост через реку Влтаву, соединяющий пражские исторические районы Мала Страна и Старое Место, был открыт в 1402 году. Мост длиной 520 метров опирается на 16 мощных арок, облицованных тесаными блоками из песчаника. Каменный мост изначально назывался Пражским, в 1870 году официально переименован в честь основателя Карла IV. Конструкцию украшают тридцать скульптур, преимущественно религиозного содержания.
Также на фото можно увидеть силуэты других знаменитых памятников чешской столицы - Пражский град, Кафедральный собор Святого Вита, Пражские куранты, Тынский храм и другие.
Другие интересные фоторепортажи со всего мира
- Туристы заполонили лавандовые поля в Британии в поисках нежных фотосессий (фоторепортаж)
- Лазурные пляжи и архитектура эпохи Возрождения: чем знаменит хорватский курорт Дубровник (фоторепортаж)
- Апокалиптическое зрелище: как статую Христа-Спасителя в Рио дизенфицировали перед открытием после карантина (фоторепортаж)
- Замки Тернопольщины: путешествие к руинам Сидоровского замка (фоторепортаж)
- В Лондоне впервые с начала карантина посетителей пустили в Музей Гарри Поттера (фоторепортаж, видео)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.