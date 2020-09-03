Также на фото можно увидеть силуэты других знаменитых памятников чешской столицы.

Фотограф REUTERS заснял потрясающий восход солнца над одной из главных достопримечательностей Праги - Карловым мостом, который можно было наблюдать ранним утром 3 сентября 2020 года.

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Средневековый Карлов мост через реку Влтаву, соединяющий пражские исторические районы Мала Страна и Старое Место, был открыт в 1402 году. Мост длиной 520 метров опирается на 16 мощных арок, облицованных тесаными блоками из песчаника. Каменный мост изначально назывался Пражским, в 1870 году официально переименован в честь основателя Карла IV. Конструкцию украшают тридцать скульптур, преимущественно религиозного содержания.

Также на фото можно увидеть силуэты других знаменитых памятников чешской столицы - Пражский град, Кафедральный собор Святого Вита, Пражские куранты, Тынский храм и другие.

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Автор: Марина Григоренко