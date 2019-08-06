Из аэропорта "Киев" в течение месяца можно будет отправить бесплатную открытку (фоторепортаж)

Каждый желающий сможет взять одну из предложенных бесплатных открыток, на которых изображены разные интересные места в Украине, и отправить ее своим родным и близким.

Из Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") с 6 по 30 августа 2019 года можно будет отправить бесплатную открытку в любую точку мира.

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Как отмечают в Мининформполитики, акция "Отправь открытку", презентация которой состоялась 6 августа, направлена на популяризацию Украины в мире, развитие ее туристического потенциала и продвижение единого бренда Ukraine NOW.

В течение августа на территории всего аэропорта "Киев" будут работать 10 стендов-навигации с бесплатными открытками и почтовыми ящиками проекта "Почта добра". Каждый желающий сможет взять одну из предложенных бесплатных открыток, на которых изображены разные интересные места в Украине, и отправить ее своим родным и близким.

Акция запущена Министерством информационной политики Украины совместно с Международным аэропортом "Киев" и "Укрпочта" в рамках проекта "Почта добра" и общественно-медийным проектом "Ukraїner".

Отметим, практика отправки открыток родным и друзьям с места своего путешествия довольно популярна среди иностранных туристов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно о запуске интерактивного путеводителя, который генерирует тематические экскурсии по Киеву в виде квестов.